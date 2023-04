Jonge asielzoeker in Zweden overspoeld met donaties na racistische opmerkingen

De naam Murhaf Hamid zal niet direct een belletje doen rinkelen, maar de elfjarige jongen gaat viraal in Zweden. Toen hij langs de deuren ging voor het goede doel, kreeg hij racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Hamid deelde zijn ervaring op sociale media en nu wordt hij overspoeld met donaties.

Murhaf ging bij huizen in zijn buurt langs om bloemenspeldjes te verkopen voor gezinnen die in armoede leven. Sommige buurtbewoners reageerden daar negatief op. De jongen zou nare opmerkingen hebben gekregen over zijn huidskleur. Anderen zeiden tegen Murhaf dat hij niet op straat mocht komen.

De jongen is nu een bekendheid in Zweden. Hij is uitgenodigd in het Zweedse parlement en het stadhuis in Malmö, de op twee na grootste stad van Zweden. Daarnaast heeft de actie in Zweden geleid tot een maatschappelijke discussie over racisme. De Zweedse Democraten hebben de racistische reacties van hun achterban onacceptabel genoemd.