Goed nieuws: Homo's mogen bloed doneren | Vogelgriepvaccins lijken effectief

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: vanaf begin 2024 maakt het niet meer uit of je homo of hetero bent als je bloed wil doneren, twee nieuwe vaccins tegen vogelgriep lijken effectief te zijn en de uitstoot van broeikasgassen daalde vorig jaar flink.

Geaardheid maakt vanaf 2024 jaar niet meer uit bij bloeddonatie

Het maakt vanaf begin volgend jaar niet meer uit of je hetero of homo bent als je bloed wil doneren. Bloedbank Sanquin gaat iedereen een identieke vragenlijst over seksueel gedrag voorleggen. Het moet er niet meer toe doen met wie je seks hebt gehad, vindt Sanquin. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) is enthousiast en wil dat de situatie al per 1 januari 2024 verandert.

Vaccins tegen vogelgriep lijken succesvol bij kippen

Twee nieuwe vaccins tegen vogelgriep zijn effectief, blijkt uit een eerste proef van Wageningen Bioveterinary Research. De prikken werken niet alleen tegen ziekteverschijnselen, maar ook tegen de verspreiding van het virus. Voor zover bekend werken de vaccins alleen bij kippen. De kennisorganisatie spreekt niettemin van "een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen vogelgriep in de pluimveehouderij".

Uitstoot van broeikasgassen ging flink omlaag in 2022

Het klinkt tegenstrijdig, maar de energiecrisis heeft ook positieve gevolgen. Doordat burgers en bedrijven vorig jaar minder aardgas verbruikten, stootte Nederland 9 procent minder broeikasgassen uit dan in 2021. In de landbouw ging de uitstoot omlaag doordat veel glastuinbouwers de verwarming lager zetten of kassen helemaal leeg lieten.

Steeds minder ziekenhuizen gebruiken schadelijk narcosegas

Over minder schadelijke uitstoot gesproken: narcosegassen worden steeds minder gebruikt in de Nederlandse ziekenhuizen. In plaats van het bekende narcosekapje krijgen patiënten vaker een duurzamer roesje via een infuus. Op die manier willen ziekenhuizen minder broeikasgassen uitstoten.

Belg haalt op nippertje finish van 'zwaarste ultraloop ter wereld'

De Belg Karel Sabbe heeft op de valreep de loodzware Barkley Marathons voltooid. Met minder dan zeven minuten op de klok kwam hij uitgeput over de finish. In de afgelopen 35 jaar voltooiden slechts vijftien mensen de "uitdagendste ultraloop ter wereld".

