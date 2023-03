Goed nieuws: Dieren gered in Turkije | Dagelijks wandelen voorkomt overlijdens

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: stembureaus hoeven zich bij de verkiezingen van 15 maart geen zorgen te maken over een tekort aan vrijwilligers, Nederlandse mobiele netwerken zijn de beste ter wereld, en een dagelijkse wandeling kan veel voortijdige overlijdens voorkomen.

Genoeg vrijwilligers tijdens de komende verkiezingen

Gemeenten hoeven zich geen zorgen te maken over het aantal vrijwilligers voor hun stembureaus tijdens de verkiezingen van 15 maart. In de coronajaren was dat nog wel een probleem. Maar inmiddels is er een ruim bestand aan vrijwilligers opgebouwd, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Onze mobiele netwerken zijn de beste ter wereld

De mobiele netwerken van KPN, Vodafone en T-Mobile zijn de beste netwerken ter wereld. Dat blijkt uit een vergelijkingstest van het Duitse onderzoeksbureau Umlaut. Het mobiele netwerk van KPN haalde zelfs de hoogste score ooit gemeten.

'Stuk minder nepnieuws' over de HPV-prik

Van de ruim 1,3 miljoen jongvolwassenen die een afspraak voor een HPV-vaccinatie mogen maken, hebben inmiddels ruim 160.000 dat gedaan. Het RIVM ziet dat er meer vertrouwen en minder nepnieuws is rond de prik tegen onder andere baarmoederhalskanker en noemt het resultaat na vier weken al "best mooi".

Dagelijkse wandeling kan voortijdige overlijden voorkomen

Volgens onderzoekers van de University of Cambridge kan een op de tien voortijdige overlijdens voorkomen worden door dagelijks een minuut of elf te bewegen. Eigenlijk wordt volwassenen aangeraden wekelijk minstens 2,5 uur matig intensief te bewegen, maar veel mensen halen dat niet. Een korte dagelijkse wandeling of fietstocht kan ook al een zeer gunstig effect hebben op je gezondheid.

Dieren ruim drie weken na aardbeving gered

Af en toe vindt er nog een wonderbaarlijke redding plaats na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Zo werd de hond Alex ruim drie weken na de bevingen levend onder het puin in Hatay vandaan gehaald. In Adiyaman werd een paard gered.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Het aantal mensen in de bijstand is gedaald naar het laagste punt in tien jaar. 394.000 mensen hebben eind vorig jaar een algemene bijstandsuitkering gekregen. Dat is ruim 3 procent minder dan een jaar eerder en is het kleinste aantal sinds maart 2013.

394.000 mensen hebben eind vorig jaar een algemene bijstandsuitkering gekregen. Dat is ruim 3 procent minder dan een jaar eerder en is het kleinste aantal sinds maart 2013. Een nieuwe vaccinatieronde tegen COVID-19 dit voorjaar is volgens het OMT niet nodig . Bijna iedereen in Nederland wordt al voldoende beschermd door eerdere prikken of een besmetting. Ook worden mensen door de huidige coronavirusvarianten minder ziek.

. Bijna iedereen in Nederland wordt al voldoende beschermd door eerdere prikken of een besmetting. Ook worden mensen door de huidige coronavirusvarianten minder ziek. Sowieso hebben coronagolven steeds minder impact in Nederland . Af en toe komen ze nog wel voor, maar ze vormen voor het overgrote gedeelte van de bevolking geen gezondheidsrisico meer.

. Af en toe komen ze nog wel voor, maar ze vormen voor het overgrote gedeelte van de bevolking geen gezondheidsrisico meer. Door een zeldzaamheid was het Noorderlicht een paar avonden op rij te zien in Nederland. Dat leverde veel spectaculaire foto's op van het fraaie natuurverschijnsel, dat normaal veel noordelijker pas te zien is.

Dat leverde veel spectaculaire foto's op van het fraaie natuurverschijnsel, dat normaal veel noordelijker pas te zien is. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over vernieuwde handelsafspraken rondom Noord-Ierland. Daarmee is er na jaren van onderhandelen een einde gekomen aan een van de grootste hoofdpijndossiers rond de Brexit.

