De laatste etappe in de Giro d'Italia is er eentje voor de tijdrijders. Voor Primoz Roglic is dit de uitgelezen kans om nog wat te stijgen in het klassement.

De hoop van de organisatie was dat de Giro in de laatste rit middels een secondenspel beslist zou worden. De vraag echter is vooral of goede tijdrijders als Roglic een eventuele achterstand nog goed kunnen maken. Rozetruidrager Richard Carapaz lijkt met een voorsprong van 1.54 minuut op nummer twee Vincenzo Nibali niet meer te achterhalen.

In de 15,6 kilometer lange rit tegen de klok in Verona moeten de renners halverwege één heuvel bedwingen. Op de top van het klimmetje op de Via Torricelle ligt de enige tijdmeting onderweg.

Na een korte afdaling finishen de renners in de Arena in Verona, waar de winnaar van de Giro gehuldigd zal worden. Dat geldt uiteraard ook voor de winnaars van de andere truien.

Start: 13.40 uur

Finish: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces: Primoz Roglic, Victor Campenaerts, Bob Jungels en Chad Haga