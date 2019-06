In de laatste bergrit in de Giro d'Italia krijgt het peloton zaterdag vier beklimmingen in de Dolomieten te verwerken. Voor de klimmers is het de laatste kans om in de bergen het verschil te maken.

De eerste kilometers zijn nog vlak, maar daarna wordt met de Cima Campo de eerste col van de dag beklommen. Daarna staat de Passo Manghen op het programma, waarvan de top op meer dan 2.000 meter hoogte ligt.

Na een afdaling en een vlakke aanloop volgt de bijna 21 kilometer lange beklimming van de Passo Rolle, die slechts een opwarmertje voor de 13,5 kilometer lange slotklim is.

Met name de tweede helft van de beklimming van de Monte Avena is zwaar. Er zitten stukken met een stijging van 10 tot 12 procent, met zelfs een uitschieter naar 16 procent, in.

Start: 11.20 uur

Verwachte finishtijd: 17.13 uur

Favorieten voor dagsucces: Miguel Ángel López, Mikel Landa, Vincenzo Nibali, Richard Carapaz, Primoz Roglic

Het profiel van de twintigste Giro-etappe.