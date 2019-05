In de achttiende etappe in de Giro d'Italia laten de renners de Alpen achter zich. Het woord is voor de laatste keer in deze ronde aan de sprinters.

De renners beginnen in Valdaora op hoogte en eindigen na 220 kilometer in Santa Maria di Sala. Onderweg is de Pieve d'Alpago het enige obstakel van naam. De korte klim ligt halverwege de etappe.

Aangezien dit de laatste etappe is met een vlakke aankomst is de ploegen van de overgebleven sprinters er veel aan gelegen om de vluchtgroep niet te veel ruimte te geven.

De verwachting dat de rit niet voor verschuivingen gaat zorgen in de top van het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door Richard Carapaz.

Na deze etappe trekt het peloton de bergen weer in, waarna de Giro op zondag wordt afgesloten met een tijdrit.

Start: 12.10 uur.

Verwachte finishtijd: 17.13 uur

Favorieten voor dagsucces: Arnaud Démare, Pascal Ackermann, Davide Cimolai, Diego Ulissi, Ryan Gibbons en Simone Consonni.