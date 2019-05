De achtste etappe van de Giro d'Italia is er een met twee gezichten. Na een geheel vlakke aanloop gaat het in de tweede helft van de rit op en af.

De 239 kilometer lange etappe van Tortoreto Lido naar Pesaro is de langste van deze Giro. In de laatste 80 kilometer is het geen meter vlak. De finish ligt na een 6 kilometer lange afdaling.

In de laatste fase van de etappe krijgt het peloton heuvels als de Monte della Mattera, de Monteluro en de Gabicce Monte voor de wielen. Dat zijn niet direct heuvels die ontzag inboezemen, maar tezamen kunnen zij voor afmatting zorgen.

Het is weer een rit die uitnodigt tot een ontsnapping. De klassementsrenners zullen zich met het oog op de tijdrit van zondag wellicht willen sparen, al is een uitval van een goede daler als Vincenzo Nibali in de slotfase zeker niet uit te sluiten.

Start: 11.25 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces: Vincenzo Nibali, Caleb Ewan, Diego Ulissi, Enrico Battaglin, Florian Sénéchal

De etappe begint om 11.25 uur en de finish wordt verwacht rond 17.15 uur.