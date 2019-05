In de zevende etappe in de Giro d'Italia krijgen de renners net als donderdag een lastige slotfase voor de wielen. In de laatste 50 kilometer gaat het op en af.

De etappe begint in Vasto en eindigt na 180 kilometer in L'Aquila, waar de streep heuvelop ligt. Onderweg staan enkele relatief kleine heuvels op het programma, waarna het op 50 kilometer van de meet moet losbarsten.

De beklimming van Le Svolte di Popoli (8,9 kilometer à 5,6 procent, met de top op 46 kilometer van de finish) is het startsein voor een hectische slotfase, waarna in de laatste kilometers nog twee steile heuvels liggen. Op de laatste is de meet getrokken. In de slotkilometer gaat het gemiddeld ruim 7 procent omhoog.

Het is daarom een etappe waarin 'punchers' als Diego Ulissi en Alexis Vuillermoz kansen zullen ruiken. Ook voor de klassementsmannen, die alert zullen moeten zijn om geen tijdverlies op te lopen, liggen er kansen.

Start: 12.25 uur

Verwachte finishtijd: 17.11 uur

Favorieten voor dagsucces: Primoz Roglic, Simon Yates, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Richard Carapaz

Het profiel van de laatste 9,5 kilometer.