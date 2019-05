In de zesde etappe in de Giro d'Italia kunnen de klassementsrenners weer eens het verschil maken. In de slotfase staat een 16 kilometer lange klim op het programma.

Het is in de 223 kilometer lange rit van Cassino naar San Giovanni Rotondo de hele dag op en af, al staat de zwaarste klim op zo'n 30 kilometer van de streep op het programma. De Coppa Casarinelle is niet bepaald de langste of lastigste klim van deze Giro, maar kan aan het eind van de rit wel voor de nodige verschillen zorgen.

Na de klim volgt een afdaling, waarna het nog even heuvelop gaat. De finish ligt in de afzink in San Giovanni Rotondo, een plaats nabij de Adriatische kust. Na deze rit trekt het peloton weer noordwaarts.

De etappe is voor de klassementsmannen die in de openingstijdrit en de daaropvolgende vlakke ritten schade hebben opgelopen een uitgelezen kans om wat van hun achterstand goed te maken.

Starttijd: 11.20 uur

Verwachte finishtijd: 17.14 uur

Favorieten voor dagsucces: Richard Carapaz, Thomas De Gendt, Diego Ulissi, Tony Gallopin, Florian Sénéchal