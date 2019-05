In de vijfde etappe in de Giro d'Italia is de kans groot dat het wederom tot een sprint komt. Na een heuvelachtig begin staat de renners een biljartvlak slot te wachten.

De etappe van Frascati naar Terracina is met 140 kilometer een van de kortste ritten in lijn van deze Giro. De sprinters krijgen na het klimwerk van de openingsfase zo'n 115 kilometer om te herstellen.

Na een bultje op 70 kilometer van de meet is het parcours vlak. In Terracina wordt twee keer over een omloop van 10 kilometer gereden, waarna de sprinters vermoedelijk voor de vierde rit op rij om de zege zullen strijden.

Voor de sprinters is het voorlopig de laatste kans op dagsucces, aangezien de renners de komende dagen de heuvels ingaan. Zondag staat vervolgens de tweede tijdrit van deze ronde op het programma.

Starttijd: 14.00 uur

Verwachte finishtijd: 17.11 uur

Favorieten voor dagsucces: Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Elia Viviani, Caleb Ewan, Arnaud Démare