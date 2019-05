In de vierde etappe van de Giro d'Italia staat er voor de derde dag op rij een relatief vlak parcours op het programma. Het venijn zit in de staart, want de laatste kilometers lopen licht bergop.

De rit begint in Orbetello, waar maandag de eindstreep lag. In Frascati wordt na 228 kilometer gefinisht. Het is zeker niet de langste rit van deze Giro, aangezien drie ritten nog wat verder gaan.

De zege in deze etappe gaat vermoedelijk naar een sprinter met inhoud. Gezien de laatste kilometers moeten klassementsrenners met een goede sprint, zoals Primoz Roglic, ook mee moeten kunnen doen op een goede klassering.

De overige klimmers moeten alert zijn, want de kans op breukjes in het peloton - en dus tijdverlies - is groot in dit soort etappes.

Starttijd: 11.30 uur

Verwachte finishtijd: 17.14 uur

Favorieten voor dagsucces: Caleb Ewan, Diego Ulissi, Enrico Battaglin, Sacha Modolo, Arnaud Démare