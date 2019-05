De eerste etappe van de 102e Giro d'Italia is een kolfje naar de hand van de tijdrijders. De coureurs krijgen een individuele rit tegen de klok voor de wielen. Een uitgelezen kans voor Tom Dumoulin om de eerste roze trui te pakken.

De tijdrit in Bologna is met 8,2 kilometer niet lang, maar het slot is vrij pittig. De laatste 2 kilometer richting de San Luca-basiliek gaat bergop, met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,7. Het zwaartepunt ligt halverwege de klim, als een strook van 200 meter met een stijgingspercentage van 16 procent moet worden bedwongen.

Gezien het listige slotstuk moeten de klassementsrenners zich kunnen mengen in de strijd om de ereplaatsen. Van hen moeten Dumoulin, Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en Simon Yates de beste zaken kunnen doen.

Als Dumoulin de tijdrit wint, pakt hij voor het tweede jaar op rij de eerste roze trui in de Giro. Vorig jaar was de kopman van Team Sunweb de sterkste in de openingstijdrit in Jeruzalem.

Starttijd eerste renner: 16.50 uur.

Finishtijd laatste renner: 20.00 uur

Favorieten voor dagsucces: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Victor Campenaerts, Bob Jungels, Simon Yates