Hoewel Koen Bouwman de Giro d'Italia van zijn leven heeft gereden, is hij blij dat de ronde erop zit. De Nederlander gaf de Giro voor Jumbo-Visma kleur met twee etappezeges en de unieke overwinning van het bergklassement.

"Het is ook wel mooi geweest", zei de 28-jarige Bouwman zondag tegen Eurosport na de slottijdrit rondom Verona. "Ik kijk ernaar uit om weer thuis te komen en familie en vrienden te zien. Maar ik heb me tot vandaag in de koers geen moment verveeld en ga dit de rest van mijn leven niet vergeten."

De renner van Jumbo-Visma werd door de finish in Verona te halen definitief de eerste Nederlandse winnaar van de bergtrui in de Ronde van Italië. Daarmee trad hij in de voetsporen van Joop Zoetemelk, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse, die het nevenklassement eerder wonnen in een grote ronde.

"Ik heb een supermooie ronde gereden", vervolgde Bouwman, die de slottijdrit afsloot met een zestiende plek. "Het ging allemaal natuurlijk boven verwachting van iedereen, ook van mezelf. Maar ik probeer wel met beide benen op de grond te blijven staan."

"Maar ook ik besef dat dit heel speciaal was. Het Nederlandse volk dat het wielrennen omarmd heeft, is de laatste jaren verwend geweest. Deze Giro opnieuw. Dat ik een van die jongens ben, dat maakt me wel trots, ja."

Koen Bouwman na zijn ritzege in de negentiende etappe. Koen Bouwman na zijn ritzege in de negentiende etappe. Foto: AFP

Ritzeges staan voor Bouwman boven blauwe trui

Bouwman won niet alleen als eerste Nederlander het bergklassement van de Giro d'Italia; hij won ook nog twee etappes. De Nederlander zegevierde met behulp van Tom Dumoulin in de zevende etappe en schreef vervolgens ook de negentiende etappe op fraaie wijze op zijn naam.

"De eerste ritzege in Potenza is voor mij de mooiste herinnering van deze ronde", zei Bouwman, die tot de Ronde van Italië pas één profzege had geboekt. "Ik was zo blij dat ik het niet in woorden kon uitdrukken."

Voor de renner van Jumbo-Visma staan de ritzeges ook nog boven het winnen van de blauwe trui. "De ontlading die op zo'n moment na de finish komt is zo mooi, maar ik ben natuurlijk ook superblij met de trui."

Na de podiumceremonie kwam bij Bouwman pas het besef van zijn unieke prestatie in de Giro, die werd gewonnen door Jai Hindley. "Natuurlijk gaan er dingen door je hoofd als je hier rijdt. Maar toen ik naast de andere truidragers stond, kwam het besef pas echt."