Mathieu van der Poel keek zondag zeer tevreden terug op zijn eerste Giro d'Italia. De 26-jarige renner won de eerste rit, reed drie dagen in de roze leiderstrui en eindigde in de laatste etappe nog als derde in de tijdrit.

"Het was een geweldige Ronde van Italië", zei Van der Poel na de 21e rit bij Eurosport. "Ik had een heel korte voorbereiding na de klassiekers en het grote doel was het roze pakken in de openingsrit. Het is mooi dat dat gelukt is. Ik ben er nog twee keer dicht bij geweest, maar een tweede ritzege zat er niet meer in."

De kopman van Alpecin-Fenix eindigde deze Giro vier keer in de top drie van de daguitslag: in de eerste rit (eerste), in de tweede rit (tweede, tijdrit), in de tiende rit (tweede, achter Biniam Girmay) en in de 21e rit (derde, tijdrit).

Van der Poel merkte zondag in de afsluitende tijdrit rond Verona dat hij niet meer de benen had om de zege te kunnen pakken. Hij gaf op het parcours van 17,4 kilometer veertig seconden toe op ritwinnaar Matteo Sobrero uit Italië.

"Ik had onderweg niet het beste gevoel", aldus 'VDP'. "Ik kon bergop niet de wattages rijden die ik voor ogen had en kon ook niet op de zwaarste versnelling in de afdaling. Maar het is een mooie afsluiter."

Het volgende doel voor Van der Poel is de Tour de France. Die koers begint op 1 juli. "Ik ben de Giro goed doorgekomen en hoop hier sterker uit te komen richting de Tour", zegt de Nederlander, die het NK in Wijster op 26 juni waarschijnlijk overslaat. "Met een paar dagen rust en een hoogtestage in Livigno hoop ik klaar te zijn voor de Tour."

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel