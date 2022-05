Jai Hindley rekende zondag definitief af met de teleurstelling van de Giro d'Italia van 2020. De 26-jarige renner hield in tegenstelling tot twee jaar geleden nu wel stand in de afsluitende tijdrit en won voor het eerst een grote ronde.

"Wat is dit een prachtig gevoel", zei Hindley. "Goh, wat heb ik vandaag veel emoties gevoeld. Natuurlijk had ik ook in mijn achterhoofd wat er in 2020 gebeurd is. Dat wilde ik niet nog een keer laten gebeuren."

De Australiër begon twee jaar geleden al een keer in de roze leiderstrui aan de slotetappe van de Giro. Toen stond hij in het algemeen klassement in dezelfde tijd als nummer twee Tao Geoghegan Hart en de Brit was over 15,7 kilometer ruim een halve minuut sneller dan Hindley. Geoghegan Hart won daardoor de Giro, terwijl Hindley tweede werd.

Zondag was Richard Carapaz de rivaal van Hindley, maar de renner van BORA-hansgrohe begon de chronorace van 17,4 kilometer rond Verona met een geruststellende voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op de Ecuadoraan. Carapaz pakte maar zeven seconden op Hindley, waardoor de klimmer uit Perth nu wel kon juichen.

"Het is echt ongelooflijk dat ik de Giro gewonnen heb", aldus Hindley. "Ik voelde me vandaag goed op de fiets, hoefde er niet voor te vechten. Toen ik de tijdverschillen met Carapaz hoorde, wist ik dat ik bezig was aan een goede tijdrit. Ik heb niet te veel risico's genomen in de afdaling en verder echt alles gegeven tot de finish. Wat was het een bijzonder gevoel toen ik over de streep kwam."

De ploegmaat van Wilco Kelderman is de eerste Australische winnaar van de Giro. "Ik ben heel trots om Australiër te zijn en Australische wielergeschiedenis te schrijven", zei Hindley met tranen in zijn ogen. "Deze trofee gaat mee naar huis."