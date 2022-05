Jai Hindley heeft voor het eerst in zijn carrière de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De roze leiderstrui van de renner van BORA-hansgrohe kwam zondag in de laatste etappe niet in gevaar. De zege in de tijdrit van 17,4 kilometer rond Verona ging naar de Italiaan Matteo Sobrero, die Thyman Arensman en Mathieu van der Poel aftroefde.

Hindley greep zaterdag in de laatste bergrit de macht in de Ronde van Italië. Hij begon zondag met een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op nummer twee Richard Carapaz aan de afsluitende tijdrit, waarin de Ecuadoraan niet voor een verrassing kon zorgen.

De 26-jarige Hindley eindigde als vijftiende in de chronorace en gaf maar zeven seconden toe op Carapaz. De ploegmaat van Wilco Kelderman, die deze Giro één ritzege boekte, is de eerste Australische winnaar van de Giro d'Italia en de tweede Australiër die een grote ronde op zijn naam schrijft. Cadel Evans was in 2011 de beste in de Tour de France.

Sobrero boekte in Verona zijn eerste ritzege in de Giro. De Italiaans kampioen tijdrijden legde het parcours af in 22.24 minuten. De pas 22-jarige Arensman sloot een zeer sterke Ronde van Italië af met de tweede plek in de daguitslag, op 23 seconden van Sobrero. Van der Poel (+40 seconden) werd derde en Bauke Mollema (+1.08 minuten) was de nummer vier.

Koen Bouwman klokte de zestiende tijd in de tijdrit en is de eerste Nederlandse winnaar van het bergklassement in de Ronde van Italië. De tweevoudig ritwinnaar treedt als vierde bergkoning in een grote ronde in de voetsporen van Joop Zoetemelk (Vuelta a España van 1971), Steven Rooks (Tour de France van 1988) en Gert-Jan Theunisse (Tour van 1989).

Kelderman is de beste Nederlander in het algemeen klassement. De nummer drie van 2020 eindigt als zeventiende, op ruim 41 minuten van Hindley. Arensman (achttiende) en Sam Oomen (twintigste) staan ook in de top twintig.

Eindklassement Giro d'Italia 1. Jai Hindley (Aus)

2. Richard Carapaz (Ecu) +1.18 min

3. Mikel Landa (Spa) +3.24 min

4. Vincenzo Nibali (Ita) +9.02 min

5. Pello Bilbao (Spa) +9.14 min

6. Jan Hirt (Tsj) +9.28 min

7. Emanuel Buchmann (Dui) +13.19 min

8. Domenico Pozzovico (Ita) +17.29 min

9. Hugh Carthy (GB) +17.54 min

10. Juan Pedro López (Spa) +18.40 min

17. Wilco Kelderman (Ned) +41.45 min

Hindley neemt revanche voor Giro van 2020

Hindley reed zondag voor het eerst deze Giro in de roze trui. Hij nam zaterdag de leiding over van Carapaz door in de loodzware twintigste etappe 1 minuut en 28 seconden te pakken op zijn rivaal uit Ecuador.

Twee jaar geleden begon Hindley ook als rozetruidrager aan de tijdrit op de slotdag van de Giro. Toen stond de Australiër in het klassement in dezelfde tijd als nummer twee Tao Geoghegan Hart, die over 15,7 kilometer ruim een halve minuut sneller was dan Hindley en dus de Giro won.

Carapaz rijdt net als Geoghegan Hart voor INEOS Grenadiers, maar de Giro-winnaar van 2019 is meer een klimmer dan een tijdrijder. Het was daardoor zeer onwaarschijnlijk dat Carapaz in een tijdrit van 17,4 kilometer bijna anderhalve minuut sneller zou rijden dan Hindley. De Ecuadoraan kwam inderdaad niet in de buurt van een stunt.