Jai Hindley heeft zaterdag op de voorlaatste dag van de Giro d'Italia de macht gegrepen. De Australiër versnelde op de slotklim van de koninginnenrit en reed de Ecuadoraan Richard Carapaz uit de roze trui. De ritzege ging naar de Italiaanse vluchter Alessandro Covi.

Hindley is daarmee vrijwel zeker van de eindzege in de Giro. Hij heeft zondag in de afsluitende tijdrit in Verona een marge van 1.25 minuten op Carapaz. De race tegen de klok is met 17,4 kilometer niet al te lang.

De 26-jarige renner van BORA-hansgrohe was aan de etappe van Belluno naar Marmolada (168 kilometer) begonnen met een achterstand van drie seconden op Carapaz in het klassement. Hij reed deze Giro nog geen dag in het roze.

Met zijn aanval op 2,5 kilometer van de top van de Passo Fedaia maakte Hindley zijn achterstand ruimschoots goed. Hij finishte op 2.30 minuten als zesde achter de verrassende winnaar Covi. Carapaz gaf op de elfde plaats 3.58 minuten toe.

Als Hindley zondag stand weet te houden, wordt hij de tweede Australische winnaar van een grote ronde. Cadel Evans ging hem voor met de eindzege in de Tour de France van 2011.

Hindley stond al wel eens op het eindpodium in de Giro. In 2020 werd hij tweede achter Tao Geoghegan Hart en vlak voor zijn ploeggenoot Wilco Kelderman. Carapaz boekte in de Giro van 2019 zijn vooralsnog enige eindzege in een grote ronde.

Vier Nederlanders in vroege vlucht koninginnenrit

De koninginnenrit telde drie in totaal drie zware beklimmingen. In de aanloop naar de eerste col, de Passo San Pellegrino, ontstond een kopgroep van vijftien renners. Met Mathieu van der Poel, Thymen Arensman, Sam Oomen en Gijs Leemreize waren de Nederlanders opnieuw goed vertegenwoordigd.

In de wetenschap dat de vluchters geen gevaar vormden voor het klassement - de Duitser Lennard Kämna was op bijna drie kwartier de hoogst geplaatste - kreeg de kopgroep alle ruimte. Covi vond het vooraan niet snel genoeg gaan en reed met nog ruim 50 kilometer te gaan in zijn eentje weg bij de rest.

Hindley slaat toe op steilste deel van slotklim

De 23-jarige Italiaan begon met een aardige marge aan de slotklim, de 13 kilometer lange Passo Fedaia (gemiddeld 7,8 procent). Terwijl Van der Poel, Oomen en Leemreize afhaakten, zette Arensman samen met Giulio Ciccone en Domen Novak de achtervolging in. Ze kwamen echter niet meer terug bij Covi.

Bij de favorieten deed Wout Poels veel werk voor Mikel Landa, maar zijn kopman bleek in de finale niets extra's meer in de tank te hebben. De Spanjaard kon niet volgen toen Hindley met nog 2,5 kilometer te gaan op het steilste stuk van de klim versnelde. Alleen rozetruidrager Carapaz sprong in het wiel van de Australiër.

Het tempo van Hindley was echter ook de Ecuadoraan te machtig. De renner van BORA-hansgrohe profiteerde van de hulp van zijn uit de kopgroep weggevallen ploeggenoot Kämna en reed overtuigend naar het roze. Hij begint zondag als laatste aan de afsluitende tijdrit in Verona.