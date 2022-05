Hindley: 'Morgen ga ik dood voor de trui'

Kersvers rozetruidrager Jai Hindley bedankt zijn ploeggenoot Lennard Kämna. "Hij gaf me een geweldig duwtje, zakte precies op het goede moment terug uit de kopgroep. We wisten dat dit een cruciale etappe zou worden. Het was echt een gruwelijke finish, maar ik had de benen. Toen Carapaz moest lossen ging ik volle bak." De Australiër heeft 1.25 voorsprong op Carapaz morgen. "Je weet nooit hoe een tijdrit in de derde week van een grote ronde gaat, dat is altijd moeilijk. Ik ga morgen dood voor de trui."