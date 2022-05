Richard Carapaz begint zaterdag met drie seconden voorsprong aan de laatste bergetappe in de Giro d'Italia. De rozetruidrager van INEOS Grenadiers sloeg in de negentiende etappe aanvallen van zijn concurrenten Jai Hindley en Mikel Landa af, maar verwacht dat het nog niet gedaan is.

Carapaz, die de Giro in 2019 op zijn naam schreef, voorspelt dat de loodzware rit met aankomst op de Passo Fedaia in Marmolada beslissend gaat worden in de strijd om de eindzege.

"Aan het einde voelde ik me goed. Dat is ook belangrijk met het oog op de rit van zaterdag", zei Carapaz na de negentiende etappe van vrijdag, die werd gewonnen door Koen Bouwman.

"Ik denk dat we dan niet alle drie samen zullen finishen. Het scenario wordt waarschijnlijk anders na 5 zware kilometers bergop. Maar hoe dan ook, ik heb liever een voorsprong van drie seconden dan helemaal geen voorsprong."

Carapaz sluit niet uit dat hij zondag voor de etappeoverwinning gaat. "Maar het is nog belangrijker om de Giro te winnen", aldus de 28-jarige Ecuadoraan, die het wel zonder hulp van ploeggenoot Richie Porte moet doen.

De negen jaar oudere Australiër voelde zich vrijdag namelijk niet goed aan het begin van de etappe en stapte af. "Dat is zeker een gemis, maar het team is nog steeds goed en gemotiveerd."

Richard Carapaz en Jai Hindley kwamen vrijdag samen over de finish. Richard Carapaz en Jai Hindley kwamen vrijdag samen over de finish. Foto: EPA

Hindley: 'Het pakte niet uit zoals we wilden'

Hindley zette zijn ploeg BORA-hansgrohe vrijdag aan het werk op weg naar Santuario di Castelmonte, maar kon geen tijdwinst pakken, wat inhoudt dat ook voor de Australiër veel op zaterdag aankomt.

"We hebben gekeken naar mogelijkheden, maar het pakte niet uit zoals we wilden", zei de ploeggenoot van Wilco Kelderman tegen Eurosport. "Het was ook geen ideale rit om er vol voor te gaan."

Hindley hoopt in de laatste bergetappe tijd te pakken op Carapaz. "Dat zou het ideale scenario zijn, om dan zondag met een buffer te kunnen beginnen aan de tijdrit. Het zal niet eenvoudig worden, maar we gaan ervoor."

Landa, de nummer drie van het klassement, geeft 1.05 minuut toe op Carapaz. Nummer vier Vincenzo Nibali staat al op bijna zes minuten achterstand.