Koen Bouwman kan zijn geluk niet op na de negentiende etappe van de Giro d'Italia, waarin hij de hoofdrol voor zich opeiste. De renner van Jumbo-Visma verzekerde zich nagenoeg van de winst van het bergklassement en boekte bovendien zijn tweede ritzege in deze Giro.

"Na mijn eerste overwinning zei ik al dat ik het geweldig zou vinden om nog een etappe te winnen. Maar ik was ook realistisch, want dat zou pas mijn tweede zege als prof zijn. Nu het toch is gelukt, heb ik er haast geen woorden voor", zei een dolgelukkige Bouwman.

De Nederlander had tot de start van deze editie van de Giro pas één profzege op zijn naam staan, maar vierde vrijdag voor de tweede keer een dagsucces in Italië. Dat deed hij na een chaotisch slot, waarna medevluchter Mauro Schmid de 28-jarige Bouwman verweet dat hij hem in de laatste bocht had afgesneden.

"Ik wist van de laatste bocht, maar niet dat die bocht zo scherp was", zei Bouwman. "Daardoor moest ik flink in de remmen en wist ik dat ik de binnenbocht moest hebben. Ik hoop dat daarbij geen mensen gevallen zijn en als dat wel het geval is, dan spijt me dat."

De wedstrijdleiding zag niets strafbaars in de actie van Bouwman, die eerder in de negentiende etappe op fraaie wijze zijn leiding in het bergklassement verstevigde. Hij kwam onder meer als eerste boven op de zware klim naar Kolovrat.

Behouden van bergtrui was hoofddoel

In de laatste twee etappes is Bouwman niet meer te achterhalen in het bergklassement. Er zijn nog maximaal 133 punten te verdienen in de strijd om het blauw en Bouwman heeft een voorsprong van 191 punten op nummer twee Giulio Ciccone.

"Het behouden van de blauwe trui was het hoofddoel vandaag. Daar deden we het voor, maar dat je dan ook nog een etappe kan winnen, is echt ongelooflijk", reageerde een trotse Bouwman.

Als Bouwman de Giro uitrijdt, wordt hij de vierde Nederlander die het bergklassement in een grote ronde wint. Hij treedt dan in de voetsporen van Joop Zoetemelk (Vuelta a España van 1971), Steven Rooks (Tour de France van 1988) en Gert-Jan Theunisse (Tour van 1989).

Zaterdag wacht het peloton nog een zware bergrit in de Giro d'Italia. De 105e Ronde van Italië wordt zondag afgesloten met een tijdrit rond Verona.