Koen Bouwman kan niet meer ingehaald worden in het bergklassement van de Giro d'Italia. Als de renner van Jumbo-Visma zondag finisht in Verona, is hij de eerste Nederlandse winnaar van de blauwe trui.

Er zijn vrijdag, zaterdag en zondag nog maximaal 151 punten te verdienen in de strijd om het bergklassement. De 28-jarige Bouwman heeft virtueel een voorsprong van 173 punten op nummer twee Giulio Ciccone.

Tijdens de negentiende etappe wist Bouwman op de eerste twee klimmetjes van de derde categorie al twee keer negen punten te pakken. Vervolgens reed het peloton naar Slovenië, voor de derde en zwaarste beklimming van de dag.

Op de 10,3 kilometer lange klim naar Kolovrat met een gemiddelde stijging van 9,2 procent kwam Bouwman op indrukwekkende wijze als eerste boven, waardoor hij de trui definitief veiligstelde.

Als Bouwman de Giro uitrijdt, treedt hij in de voetsporen van Joop Zoetemelk (Vuelta a España van 1971), Steven Rooks (Tour de France van 1988) en Gert-Jan Theunisse (Tour van 1989). Zij zijn de enige Nederlanders die een bergklassement in een grote ronde hebben gewonnen.

Zaterdag is er nog een zware bergrit in de Giro. De 105e Ronde van Italië wordt zondag afgesloten met een tijdrit rond Verona.