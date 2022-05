Na een vrij eenvoudige etappe is het de komende dagen weer klimmen geblazen in de Giro d'Italia. In de negentiende etappe krijgen de aanvallers vrijdag waarschijnlijk hun laatste kans op een ritzege.

De rit voert het peloton over 178 kilometer van Marano Lagunare naar Santuario di Castelmonte. Onderweg moeten een col van de eerste categorie en twee beklimmingen van de derde categorie worden bedwongen, waarna de finish op een klim van de tweede categorie ligt.

Na een relatief vlakke aanloop van 80 kilometer krijgen de renners eerst een pittig klimmetje naar de grotten van Villanova (3,5 kilometer à 8,7 procent) voor hun kiezen. Na een korte afdaling volgt met de Passo di Tanamea (8,9 kilometer à 5,5 procent) opnieuw een col van de derde categorie.

Even later rijdt het peloton Slovenië binnen, waar al snel de zwaarste beklimming van de dag wacht. De Kolovrat, een col van de eerste categorie, is 10,3 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 9,2 procent.

Na de afdaling keren de renners terug in Italië, waar na 10 vlakke kilometers de slotklim op het programma staat. Die is 7,1 kilometer lang en loopt met gemiddeld 7,8 procent op. De laatste kilometers zijn met stukken van 10 procent stijging zeer zwaar.

Het profiel van de negentiende etappe. Het profiel van de negentiende etappe. Foto: Giro d'Italia

Vraag of Bouwman in de aanval gaat

Het profiel van de negentiende etappe is ideaal voor vluchters die goed kunnen klimmen. Bauke Mollema liet zich deze Giro al verschillende keren van voren zien en Thymen Arensman greep afgelopen dinsdag nog net naast ritwinst.

Het is de vraag of blauwetruidrager Koen Bouwman in de aanval gaat of zijn krachten spaart voor de zware bergrit van zaterdag. Er zijn vrijdag in totaal 76 punten voor het bergklassement te verdienen, maar een dag later worden maar liefst 130 punten verdeeld.

Andere renners die zich weleens in een vroege vlucht kunnen mengen, zijn Hugh Carthy, Giulio Ciccone, Juan Pedro López, Santiago Buitrago en Lennard Kämna. En wie weet probeert de 42-jarige Alejandro Valverde in zijn laatste Giro nog een ritzege mee te pikken. Als de vluchters het niet halen, zullen Richard Carapaz en Jai Hindley ongetwijfeld weer strijden om de ritzege.

Officiële start: 12.25 uur

Verwachte finishtijd: 17.14 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Bauke Mollema

⭐⭐ Hugh Carthy, Lennard Kämna

⭐ Santiago Buitrago, Thymen Arensman, Alejandro Valverde