Dries De Bondt heeft Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, donderdag aan de derde ritzege in de Giro d'Italia geholpen. De Belg bleef Jumbo-Visma-renner Edoardo Affini net voor in de sprint van een kopgroep van vier renners.

De dertigjarige De Bondt bleef de Italiaan Affini slechts een banddikte voor en boekte zijn eerste ritzege in een grote wielerronde. De Deen Magnus Cort kwam als derde over de finish, voor de Italiaan Davide Gabburo.

De vluchters bleven maar net uit de greep van het peloton. De Italiaan Alberto Dainese won op veertien seconden de sprint van het peloton en eindigde als vijfde.

Eerder won Van der Poel zelf de openingsrit in de Giro, waarna hij drie dagen de roze trui droeg. De Italiaan Stefano Oldani bezorgde Alpecin-Fenix de tweede ritzege in de Italiaanse wielerronde.

In de top van het algemeen klassement viel João Almeida weg. De 23-jarige Portugees, die vierde stond en aan de leiding ging in het jongerenklassement, ging niet meer van start in de achttiende etappe omdat hij positief was getest op het coronavirus.

Richard Carapaz gaat nog altijd aan de leiding in het klassement en heeft drie seconden voorsprong op Jai Hindley. De komende dagen zullen de Ecuadoraan en de Australiër hun strijd voortzetten in twee zware bergritten, waarna de Giro zondag wordt afgesloten met een individuele tijdrit door Verona.

Dries De Bondt blijft Edoardo Affini maar net voor in de sprint. Dries De Bondt blijft Edoardo Affini maar net voor in de sprint. Foto: Getty Images

Kopgroep blijft net uit greep van peloton

De achttiende etappe ging over 156 kilometer van Borgo Valsugana naar Treviso en was op papier de laatste kans voor sprinters. Onderweg kwamen de renners alleen twee klimmetjes van de vierde categorie tegen.

De etappe werd gekleurd door een vlucht van vier renners. De Bondt, Affini, Gabburo en Cort gingen al vroeg op avontuur en kregen maximaal drie minuten voorsprong. Na het tweede klimmetje van de dag voerde het peloton het tempo flink op en liep het verschil terug.

Voor onder anderen blauwetruidrager Koen Bouwman, Thymen Arensman en de volledige ploeg van Trek-Segafredo, met daarbij de nieuwe wittetruidrager Juan Pedro López en Bauke Mollema, ging het met nog 25 kilometer voor de boeg te snel. Zij moesten het peloton laten gaan en verloren uiteindelijk bijna drie minuten.

De vluchters bleven goed tempo maken en hadden op 10 kilometer van de finish nog een minuut voorsprong. Het kwartet hield uiteindelijk net stand en mocht in de straten van Treviso sprinten om de ritzege. In die sprint was De Bondt net iets sneller dan Affini.