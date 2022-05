Puntenklassement:

1. Arnaud Démare - 242 punten (+4)

2. Mark Cavendish - 124 punten (+3)

3. Fernando Gaviria - 117 punten (-)

Davide Gabburo is de enige met serieuze interesse in de tussensprint. Bijna twee minuten later komt ook het peloton voorbij, waar de renners niet veel geven om de punten.