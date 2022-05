João Almeida heeft de Giro d'Italia donderdag verlaten. De nummer vier van het algemeen klassement werd woensdag ziek en testte vervolgens positief op het coronavirus.

Almeida kreeg afgelopen nacht te maken met griepverschijnselen. Daarop werd de Portugees getest op corona, net als al zijn ploeggenoten en de stafleden bij UAE Team Emirates. Alleen de uitslag van Almeida was positief.

"We zijn vanzelfsprekend zeer teleurgesteld, aangezien João en de ploeg een geweldige Giro rijden", zegt teambaas Mauro Gianetti in een persbericht van UAE Team Emirates. "We gingen voor het podium en de eerste plek in het jongerenklassement."

"Dit is slecht nieuws, maar ook de realiteit waarmee we al twee jaar leven. We moeten het accepteren en vooruitkijken. Het belangrijkste is dat João zo snel mogelijk herstelt."

Almeida stond met nog vier etappes te gaan vierde in het algemeen klassement, op 1 minuut en 54 seconden van rozetruidrager Richard Carapaz. In het jongerenklassement ging hij aan de leiding. Die trui gaat nu naar de Spanjaard Juan Pedro López. Thymen Arensman schuift op naar de tweede plek, op een kleine zeven minuten van López.

Almeida werd vorig jaar zesde in Giro

De 23-jarige Almeida leek zijn kansen op de eindzege woensdag al verspeeld te hebben door in de zeventiende rit 1.10 minuten te verliezen op Carapaz en nummer twee Jai Hindley.

De kopman van UAE Team Emirates had nog wel alle zicht op een podiumplaats. Hij gold als de beste tijdrijder van alle klassementsrenners en de Giro wordt zondag afgesloten met een tijdrit van 17,4 kilometer rond Verona.

Almeida startte voor het derde jaar op rij in Giro. In 2020 werd hij vierde en vorig jaar eindigde hij als zesde.

Donderdag staat er een vlakke rit op het programma. De achttiende etappe begint om 13.45 uur.