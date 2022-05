Gijs Leemreize heeft woensdag een indrukwekkend optreden in de zeventiende etappe van de Giro d'Italia niet kunnen bekronen met zijn eerste profzege. De 22-jarige Nederlander van Jumbo-Visma werd net voor de top van de laatste klim gepasseerd door de Colombiaan Santiago Buitrago en finishte als tweede.

Leemreize was met Mathieu van der Poel weggereden in de afdaling van de voorlaatste klim, de Passo del Vetriolo. Bergop ging hij er even later solo vandoor, maar met de top van de Monte Rovere in zicht werd hij alsnog overvleugeld door Buitrago.

De eveneens 22-jarige Colombiaan hield in de laatste 8 kilometer na de top stand en kwam een halve minuut voor Leemreize in Lavarone over de streep. Het is na een rit in de Ronde van Saoedi-Arabië de tweede profzege van Buitrago.

Dinsdag moest ook Thymen Arensman al genoegen nemen met de tweede plaats. Hij werd geklopt door de Tsjech Jan Hirt. Het aantal Nederlandse ritzeges deze Giro blijft daardoor staan op twee (Van der Poel en Koen Bouwman). De Giro duurt nog tot en met zondag.

De roze trui blijft om de schouders van Richard Carapaz. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers kwam samen met Jai Hindley, zijn belangrijkste concurrent voor de ritzege, over de streep. Het verschil tussen de twee in het klassement is slechts drie seconden.

De Colombiaan Santiago Buitrago houdt Gijs Leemreize van de ritzege. De Colombiaan Santiago Buitrago houdt Gijs Leemreize van de ritzege. Foto: Getty Images

Bouwman doet weer goede zaken voor bergtrui

De 168 kilometer lange rit van Ponte de Legno naar Lavarone begon met een stevige klim en dat leverde spektakel op vanaf de start. Arensman reed met Hugh Carthy, Alessandro Covi en Felix Gall meteen weg uit het peloton.

De vier kregen nog voor de top gezelschap van een twintigtal andere renners, onder wie Leemreize, Van der Poel, Sam Oomen en Koen Bouwman. Die laatste, leider in het bergklassement, pakte op zowel de Giovi (derde categorie) als de Passo del Vetriolo (eerste categorie) het maximaal aantal punten en heeft het blauw nu heel stevig om zijn schouders.

De rust in de kopgroep was toen door een aanval van Van der Poel al danig verstoord. De renner van Alpecin-Fenix ging er met nog ruim 60 kilometer te gaan solo vandoor en zag op de Vetriolo nog zeven andere renners aansluiten. In de afdaling reed Van der Poel opnieuw weg, deze keer kon alleen Leemreize volgen.

Leider Richard Carapaz is weer een dag dichter bij de eindzege. Leider Richard Carapaz is weer een dag dichter bij de eindzege. Foto: Reuters

Leemreize ziet Buitrago uit achtergrond terugkeren

Op de zware slotklim, de Monte Rovere (7,9 kilometer à 9,9 procent), dacht Van der Poel afscheid te nemen van Leemreize. De 22-jarige Achterhoeker bleek echter over veerkracht te beschikken. Met nog 10 kilometer te rijden ging hij erop en erover.

De eerste profzege van Leemreize leek in de maak, maar vanuit de achtergrond keerde Buitrago terug. Vlak voor de top, met nog 8 kilometer te gaan, reed de renner van Bahrain Victorious de Nederlander voorbij om vervolgens solo naar de overwinning te rijden. Leemreize finishte op ruim een halve minuut als tweede.

In de strijd om de ritzege wisten Carapaz en Hindley elkaar geen pijn te doen. Ze kwamen op 3 kilometer van de winnaar samen over de streep. Mikel Landa, die bergop veel hulp kreeg van zijn ploeggenoot Wout Poels, moest in de laatste kilometer een handvol seconden prijsgeven. Wel stijgt hij ten koste van João Almeida naar de derde plaats in het klassement.