Noussair Mazraoui is woensdag teruggekeerd in de selectie van het Marokkaans elftal. De kersverse aanwinst van Bayern München legde twee weken geleden zijn ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic bij. Hakim Ziyech zit wederom niet bij de groep.

Mazraoui speelde eind 2020 zijn laatste van twaalf interlands voor Marokko. Hij raakte daarna in conflict met Halilhodzic, die hem verweet zich niet volledig in te zetten voor de ploeg. De 24-jarige rechtsback werd daardoor lang niet meer opgeroepen.

Een maand geleden benadrukte Halilhodzic nog dat Mazraoui onder zijn bewind niet zou terugkeren bij de Marokkaanse ploeg. "Voor spelers die weigeren te trainen, weigeren te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal. De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk", zei de 69-jarige Bosniër tegen het Kroatische Nova TV.

Voorzitter Fouzi Lekjaa van de Marokkaanse voetbalbond probeerde de afgelopen maanden een oplossing te vinden voor het conflict. Dat leidde ertoe dat Halilhodzic twee weken geleden in een hotel in Amsterdam een ontmoeting had met Mazraoui. Beide mannen poseerden met een Marokkaanse vlag (zie de tweet onderaan).

Mazraoui is nu een van de tien verdedigers die Halilhodzic heeft opgeroepen voor de komende interlands. Marokko speelt een oefenduel met de Verenigde Staten (2 juni) en kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup tegen Zuid-Afrika (9 juni) en Liberia (13 juni).

AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal en middenvelder Sofyan Amrabat (Fiorentina) zitten ook in de selectie. Olympique Marseille-aanvaller Amine Harit, die eveneens ruzie had met Halilhodzic, keert net als Mazraoui na anderhalf jaar terug bij de groep.

Rentree Ziyech lijkt ver weg

Na de verzoening tussen Halilhodzic en Mazraoui werd er ook druk gespeculeerd over een mogelijke rentree van Ziyech, maar de aanvaller van Chelsea staat niet op de lijst van 27 namen.

De 29-jarige Ziyech speelde op 12 juni vorig jaar zijn laatste interland. Halilhodzic verweet de oud-Ajacied ook slecht gedrag. Ziyech zelf legde de schuld van de ruzie bij de bondscoach en kondigde in maart zijn afscheid als international aan.

Marokko heeft zich geplaatst voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De ploeg neemt het in de groepsfase op tegen Kroatië, België en Canada.