Biniam Girmay mag ruim een week nadat hij de Giro d'Italia heeft moeten verlaten de training nog niet hervatten. Het oog van de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux is nog onvoldoende hersteld. Wel is inmiddels duidelijk dat hij geen blijvende schade heeft opgelopen.

Het ging vorige week dinsdag, nadat hij als eerste zwarte Afrikaan een rit in een grote ronde had gewonnen, op ongelukkige wijze mis voor Girmay tijdens de podiumceremonie. Bij het openen van een fles prosecco schoot de kurk in zijn oog.

De 22-jarige Eritreeër liep daarbij een bloeding in zijn voorste oogkamer op. Een dag later moest hij de Giro verlaten en zijn oogblessure houdt hem nog altijd aan de kant. Wel is de verwachting dat hij ergens in de komende tien dagen weer kan trainen.

"Ik voel me nu beter, maar ik kan voorlopig helaas nog niet fietsen. Het goede nieuws is dat ik geen blijvende gevolgen aan het incident zal overhouden. Ik wil de dokters bedanken voor het goede advies en het team voor de steun", aldus Girmay.

"Ik hoop dat ik snel weer kan koersen en mijn wedstrijdprogramma kan voortzetten na een rustperiode bij mij thuis in Asmara, zoals voor de start van het seizoen al gepland was."

Het onfortuinlijke moment van Biniam Girmay in beeld. Het onfortuinlijke moment van Biniam Girmay in beeld. Foto: AP

Giro-organisatie paste podiumceremonies aan

In de dagen voor het onfortuinlijke moment van Girmay overkwam Mathieu van der Poel en Koen Bouwman op het podium al min of meer hetzelfde. Zij hielden geen fysieke schade over aan de plots omhoog schietende kurk. De proseccoflessen staan inmiddels ontkurkt op het podium, om dergelijke gevallen te voorkomen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het programma van Girmay er de komende periode uitziet. Mogelijk gaat hij de Tour de France rijden nu zijn Giro zo snel ten einde was, maar daar is nog geen besluit over genomen.

De Giro duurt nog tot en met zondag. De roze trui is in handen van Richard Carapaz, die een voorsprong van slechts drie seconden op Jai Hindley heeft.