Met nog vier etappes in de Giro d'Italia te gaan, ligt de strijd om de roze trui nog helemaal open. Jai Hindley pakte dinsdag als nummer twee van het klassement belangrijke bonificatieseconden, geeft nog maar drie tellen toe op leider Richard Carapaz en kijkt met vertrouwen uit naar de komende dagen.

In de slotmeters van de zware bergrit tussen Salò en Aprica sprintten Hindley en Carapaz achter de al gefinishte Jan Hirt en Thymen Arensman om de derde plek en de bijbehorende vier bonificatieseconden. Hindley, ploeggenoot van Wilco Kelderman bij BORA-hansgrohe, drukte zijn wiel nét eerder over de streep.

"Ik voelde me goed en probeerde een paar keer aan te vallen, maar ik kwam niet weg van Carapaz en Mikel Landa", zei een tevreden Hindley naderhand. "Het was mooi dat ik aan de finish wat bonusseconden pakte en daarmee ook uitliep op de concurrentie. Al met al was het een goede dag."

De 26-jarige Australiër was twee jaar geleden al eens dicht bij de eindzege in de Giro. Destijds ging hij de afsluitende tijdrit in als rozetruidrager, maar verloor hij de strijd met Tao Geoghegan Hart.

BORA-hansgrohe-ploegleider Enrico Gasparotto heeft alle vertrouwen dat Hindley ditmaal wél het roze om zijn schouders heeft na de laatste Giro-rit van zondag. "Jai heeft nog maar eens laten zien dat hij heel solide is", zei hij. "Het is al de derde keer deze Giro dat hij Carapaz op deze manier versloeg. We komen dichter en dichter bij de roze trui."

Hoe vaak mag Richard Carapaz de roze trui nog om zijn schouders trekken? Hoe vaak mag Richard Carapaz de roze trui nog om zijn schouders trekken? Foto: Getty Images

Carapaz maakt zich geen zorgen

De bijna 29-jarige Carapaz - hij viert zondag op de slotdag zijn verjaardag - heeft er ondanks zijn geslonken voorsprong in het klassement vertrouwen in dat hij de Giro na 2019 voor de tweede keer wint.

"Details maken het verschil. Hindley was heel sterk en hij is in dit soort situaties sneller dan ik. Hij heeft vier seconden gepakt, maar er komen nog belangrijke etappes aan", aldus de Ecuadoraan. "We hebben zelf ook belangrijke tijdwinst geboekt, dat is mooi. Het was een goede dag voor ons."

Carapaz pakte dinsdag tijd op João Almeida, de nummer drie van het klassement, die op de slotklim wat terrein prijsgaf en nu op 44 seconden van de rozetruidrager staat. Nummer vier Mikel Landa (+0.59) staat ook nog binnen een minuut.

Hindley, Carapaz en de overige renners krijgen woensdag met vier beklimmingen opnieuw een pittige etappe voor de kiezen. Ook vrijdag en zaterdag moet nog flink geklommen worden, waarna het peloton zondag een tijdrit over ruim 17 kilometer met start en finish in Verona wacht. Almeida is op papier de beste tijdrijder van de favorieten.