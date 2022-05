Thymen Arensman bleef ondanks een sterk optreden in de zestiende etappe van de Giro d'Italia na afloop met een kater achter. De 22-jarige Nederlander werd geklopt door zijn Tsjechische medevluchter Jan Hirt.

Arensman moest Hirt in de slotkilometers van de laatste klim laten gaan en slaagde er in de korte, technische afdaling niet meer in om terug te keren. In finishplaats Aprica kwam hij een handvol seconden tekort.

"Fysiek voel ik me wel goed, maar mentaal ben ik nog heel teleurgesteld. Ik had iedereen bij het team graag die etappeoverwinning terug willen geven", zei de renner van DSM bij Eurosport. "Dat zat er helaas niet in."

Arensman achterhaalde op de steile stukken van de beklimming op weg naar Aprica samen met Hirt de Duitse koploper Lennard Kämna. "Ik probeerde Hirt daarna te kraken door vol over de limiet te gaan en zo een gaatje te slaan."

Hij kon de Tsjech niet lossen en zag hem daarna demarreren. "Ik voelde dat ik mijn eigen tempo moest rijden en hoopte dat ik in de afdaling nog kon terugkomen, maar helaas."

Arensman begon aan deze Giro als helper van kopman Romain Bardet, maar de Fransman moest ziek afstappen. "Ik heb geen klassementsambities", zei Arensman, die twaalfde in het klassement staat. "Hopelijk krijg ik de ruimte om nogmaals aan te vallen en zit er nog een succesje in."