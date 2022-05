Thymen Arensman heeft dinsdag net naast zijn eerste overwinning in een grote ronde gegrepen. De 22-jarige Nederlander van Team DSM eindigde in de zware zestiende etappe van de Giro d'Italia als tweede achter de Tsjech Jan Hirt. De Ecuadoraan Richard Carapaz behoudt de roze trui.

Arensman kwam na de rit van 202 kilometer uiteindelijk zes seconden tekort op Hirt, die op de laatste beklimming was weggereden en in de korte afdaling naar de streep uit de greep van de Nederlander te blijven.

Voor de 31-jarige Hirt, rijdend voor het Belgische Intermarché - Wanty Gober, is het zijn zesde profzege en zijn eerste op WorldTour-niveau. In het algemeen klassement schuift hij op van de twaalfde naar de negende plaats. Arensman gaat van vijftien naar twaalf.

Carapaz moest op de laatste klim, de Teglio (5,1 kilometer à 8,7 procent), aanvallen op zijn roze trui pareren. Dat deed de Zuid-Amerikaanse klimmer met verve, al wist zijn voornaamste uitdager Jai Hindley wel vier bonificatieseconden te pakken door als derde te finishen.

Het verschil tussen Carapaz en de Australiër Hindley in het klassement is slechts drie seconden. De Portugees João Almeida is op 44 seconden de nummer drie.

Woensdag staat er in de Giro d'Italia opnieuw een bergetappe op het programma. De eerste grote ronde van het jaar duurt nog tot en met zondag.

Thymen Arensman moest op de laatste klim Jan Hirt laten gaan. Thymen Arensman moest op de laatste klim Jan Hirt laten gaan. Foto: Getty Images

Bouwman steviger in blauwe bergtrui

De eerste etappe van de zware slotweek telde drie beklimmingen van de eerste categorie. Al in de vlakke aanloop naar de Goletto di Cadino (19,9 kilometer à 6,2 procent), ontstond er een kopgroep met daarin Mathieu van der Poel en Pascal Eenkoorn.

Steeds meer renners, onder wie Arensman, Wout Poels en Koen Bouwman, wisten de oversteek naar de vluchters te maken. Bouwman deed dat vooral om onderweg de bergpunten op te rapen. Hij kwam als tweede boven op de Goletto di Cadino en ging daarna zelfs als eerste over de top van de mythische Mortirolo (12,6 kilometer aan 7,6 procent), die niet van de zwaarste kant werd beklommen.

Toen op de Teglio - de laatste klim van de dag - de strijd om de ritzege losbarstte, was Bouwman er echter niet meer bij. Lennard Kämna, die in de afdaling een kleine voorsprong had genomen, werd achterhaald door Arensman en Jan Hirt.

Richard Carapaz werd op de proef gesteld, maar hield het roze. Richard Carapaz werd op de proef gesteld, maar hield het roze. Foto: AFP

Arensman moet Hirt vlak voor top laten gaan

De Nederlander zag zijn kans op een eerste ritzege in een grote ronde langzaam verdampen toen hij twee kilometer voor de top het tempo van de Tsjech niet meer kon volgen. In de korte afdaling naar de finish kwam Arensman weliswaar dichterbij, maar het bleek niet genoeg om in Aprica juichend over de streep te komen.

Poels had zich intussen laten terugzakken naar de favorietengroep om zijn kopmannen Mikel Landa en Pello Bilbao bij te staan. Na een moment van onoplettend ging Landa op de laatste klim knullig onderuit.

De Spanjaard herpakte zich en kwam met Hindley, Carapaz en Alejandro Valverde op een kleine anderhalve minuut van de winnaar over de streep. Almeida, leider van het jongerenklassement, verloor vijftien kostbare seconden.