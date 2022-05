Koen Bouwman gelooft in zijn kansen om als eerste Nederlander ooit het bergklassement van de Giro d'Italia te winnen. De renner van Jumbo-Visma, die de blauwe trui zondag heroverde in de vijftiende etappe, beseft wel dat dit een loodzware opdracht is.

"In de bus zeiden we vanochtend al: eigenlijk begint de Giro pas komende week", aldus de 28-jarige Bouwman, die eerder deze ronde de zevende rit won en vervolgens in de achtste en negende etappe het blauw droeg. "Ik ben onwijs blij dat ik het blauw nu terug heb, maar er komt dus nog een zware week."

Maandag wacht Bouwman een rustdag, waarna hij nog zes ritten moet standhouden. Er staan tal van cols in Noord-Italië op het programma. "Ik ga ervoor vechten."

In de bergrit van zondag, die gewonnen werd door Giulio Ciccone, maakte Bouwman een sterke indruk. Op de eerste beklimming van de dag (Pila-Les Fleurs) veroverde hij veertig punten voor het bergklassement en nam zo de leiding over van Diego Rosa. "Ik had heel goede benen."

Koen Bouwman (rechts) tijdens de etappe van zondag. Koen Bouwman (rechts) tijdens de etappe van zondag. Foto: Getty Images

'Ik kreeg last van mijn rug'

Op de tweede beklimming kon Bouwman het tempo van de kopgroep mede door fysieke problemen niet bijbenen. "Ik wilde weer voor de punten gaan, maar in de afdaling na de eerste klim kreeg ik last van mijn rug. Ik kon geen kracht meer zetten. Daardoor besloot ik al snel om de rit in mijn eigen tempo uit te rijden."

Bouwman finishte uiteindelijk als 47e, op bijna twintig minuten van ritwinnaar Ciccone. In het bergklassement heeft hij nu 109 punten en dat zijn er 17 meer dan Rosa (92). Jai Hindley staat derde met 62 punten.

De Giro gaat dinsdag verder met een bergetappe over 202 kilometer van Salò naar Aprica, met maar liefst drie grote beklimmingen.