Bauke Mollema was zondag na de vijftiende rit van de Giro d'talia vol lof over zijn ploegmaat Giulio Ciccone. De Italiaan van Trek-Segafredo won de zware bergetappe naar Cogne en rekende zo af met twee jaar vol pech.

"Het is een geweldige prestatie van Giulio", zei Mollema na de finish tegen Eurosport. "Ik zag vandaag al snel dat 'Cicco' erg goed was."

Mollema en Ciccone zaten allebei in een kopgroep van in totaal 27 renners, die voor de eerste van drie cols werd gevormd. "We wilden allebei mee zitten in de vroege ontsnapping. Maar ik voelde me in het begin niet zo goed", aldus de Nederlander, die als achtste eindigde. "Op de tweede klim heb ik een aantal renners laten lopen en ben ik op mijn eigen tempo verder gereden."

Ciccone had juist wel een goede dag. Hij sloot op de tweede col van de dag aan bij de Nederlandse koplopers Mathieu van der Poel, Martijn Tusveld en Koen Bouwman en op de lange slotklim loste hij al zijn medevluchters. De klimmer uit Chieti had op de streep een voorsprong van anderhalve minuut op de nummer twee Santiago Buitrago.

"Dit is mijn mooiste overwinning ooit", zei Ciccone over de derde etappezege in de Giro uit zijn carrière. "Dit is mooier dan de gele trui dragen in de Tour de France en mooier dan mijn vorige twee overwinningen in de Giro, omdat ik de afgelopen twee jaar veel moeilijke momenten heb gehad door valpartijen, ziekte en COVID."

Ciccone haalde vorige jaar zowel in de Giro als de Vuelta a España het einde niet. "De vorm was goed, maar ik heb enorm veel pech gehad. Ik beschouw dit als een nieuwe start", zei de Italiaan geëmotioneerd.

Uitslag etappe 15 Giro d'Italia 1. Giulio Ciccone (Ita)

2. Santiago Buitrago (Col) +1.31 min

3. Antonio Pedrero (Spa) +2.19 min

4. Hugh Carthy (GB) +3.09 minuten

5. Martijn Tusveld (Ned) +4.36 min

6. Luca Covili (Ita) +5.08 min

7. Natnael Tesfatsion (Eri) +5.27 min

8. Bauke Mollema (Ned) z.t.

9. Gijs Leemreize (Ned) z.t.

10. Guillaume Martin (Fra) +6.06 min

'Ritzege was een doel van ons'

Ciccone had het routeboek voor de rit van zondag goed bestudeerd. "Ik wist dat het steile stuk van de slotklim aan het begin lag en dat ik daar moest aanvallen als ik alleen wilde finishen. Als je met twee of drie man naar de finish rijdt, weet je nooit wat er gebeurt. Ik voelde me goed en wilde het proberen."

De winnaar van het bergklassement in de Giro van 2019 bezorgde zijn ploeg Trek-Segafredo zo de eerste ritzege van deze Ronde van Italië, nadat de Spanjaard Juan Pedro López al tien dagen de leiderstrui had gedragen.

"Een rit winnen was een doel van ons", zei Mollema, die zelf ook nog vol ambitie is. "We hebben nog een mooie, zware week voor de boeg. Wie weet wat er nog mogelijk is."