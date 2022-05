Giulio Ciccone heeft zondag voor de derde keer in zijn carrière een ritzege geboekt in de Giro d'Italia. De 27-jarige Italiaan was in een zware bergetappe de beste klimmer van een grote kopgroep, waarin liefst acht Nederlanders zaten.

Koen Bouwman, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Thymen Arensman, Martijn Tusveld, Mathieu van der Poel, Bauke Mollema en Julius van den Berg zaten in de goede vlucht in de vijftiende etappe, maar konden niet voor Nederlands succes zorgen.

Ciccone toonde zich op de lange slotklim naar Cogne duidelijk de sterkste. De ploegmaat van Mollema bij Trek-Segafredo loste iedereen en kwam anderhalve minuut voor de nummer twee Santiago Buitrago over de streep.

Tusveld gaf 4.36 minuten toe en was op de vijfde plek de beste Nederlander in de daguitslag. Mollema eindigde als achtste en Leemreize werd negende.

De slotklim was wel lang (22,4 kilometer), maar niet steil (gemiddeld 4,3 procent), waardoor de klassementsrenners een dag voor de tweede en laatste rustdag besloten om geen aanvallen te plaatsen.

Richard Carapaz, die aan het begin van de etappe viel, kwam samen met zijn concurrenten op 7.48 minuten van Ciccone over de streep en behield de roze leiderstrui. Bouwman nam de leiding in het bergklassement weer over van Diego Rosa.

Uitslag etappe 15 Giro d'Italia 1. Giulio Ciccone (Ita)

2. Santiago Buitrago (Col) +1.31 min

3. Antonio Pedrero (Spa) +2.19 min

4. Hugh Carthy (GB) +3.09 minuten

5. Martijn Tusveld (Ned) +4.36 min

6. Luca Covili (Ita) +5.08 min

7. Natnael Tesfatsion (Eri) +5.27 min

8. Bauke Mollema (Ned) z.t.

9. Gijs Leemreize (Ned) z.t.

10. Guillaume Martin (Fra) +6.06 min

Van der Poel, Bouwman en Tusveld even samen op kop

De renners hadden de loodzware etappe van zaterdag in de heuvels rond Turijn in de benen en de rustdag op maandag in het verschiet, maar toch ging het zondag in het eerste deel van de vijftiende etappe weer heel hard.

Pas na 75 kilometer kreeg een kopgroep de ruimte en ontstond er rust in het peloton. Met Bouwman, Leemreize, Oomen, Arensman, Tusveld, Van der Poel, Mollema en Van den Berg zaten er liefst 8 Nederlanders bij de 27 vluchters.

Op de eerste klim van de dag, de Pila-Les Fleurs van eerste categorie, leek het even nog mooier te worden voor de Nederlandse wielerfans. Bouwman versnelde en pakte flink wat bergpunten door als eerste boven te komen, waarna hij in de afdaling gezelschap kreeg van Van der Poel en Tusveld. Aan de voet van de Verrogne (13,8 kilometer à 7,1 procent) had het trio Nederlanders een voorsprong van anderhalve minuut op de achtervolgers.

Die marge verdween snel op de tweede col van de dag. Terwijl Mollema en Arensman moesten lossen, vonden Ciccone, Hugh Carthy, Buitrago en Antonio Pedrero de aansluiting bij de koplopers. Het tempo lag vervolgens direct te hoog voor Bouwman en Van der Poel. Tusveld kon langer aanhaken, maar de renner van Team DSM moest de hoop op de ritzege opgeven toen Ciccone versnelde aan het begin van de Cogne.

Ciccone bleef maar aanvallen op de slotklim en wist al zijn medevluchters te lossen, waardoor de Italiaan net als in 2016 en 2019 een ritzege boekte in zijn thuisronde.