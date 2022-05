Thymen Arensman heeft de ambitie om in zijn eerste Giro d'Italia een goed klassement te rijden laten varen. De renner van Team DSM, die na het uitvallen van Romain Bardet de kopman was van de ploeg, verloor zaterdag in de lastige veertiende etappe ruim tien minuten.

"Dit was misschien wel een van mijn zwaarste dagen ooit en ook een van de warmste", zei Arensman tegen Eurosport. "Ik maakte een foutje door op een verkeerd moment te gaan pissen. Toen BORA-hansgrohe ineens vol aanzette op de klim, moest ik terug zien te komen."

Zijn poging om terug te keren bij de favorieten, verliep allesbehalve soepel. "Ik kwam daarna achter Movistar te zitten, waar Valverde zijn wiel kapotreed. En daarna ontplofte ik vanwege de hitte. Ik ben ook compleet oververhit nu."

De 22-jarige Arensman zakte in de stand van de elfde naar de vijftiende plaats. Al tijdens de etappe besloot hij om de knop om te zetten en vanaf nu te kiezen voor aanvallen in plaats van aanhaken voor een goed klassement.

"Ik heb in ieder geval geprobeerd om voor het klassement te gaan. In de toekomst hoop ik hier nog eens terug te komen en dan echt hoog te eindigen. De rest van deze Giro krijg ik nu misschien wat meer ruimte."

Wilco Kelderman kon in de door Simon Yates gewonnen etappe niet met de besten mee. Foto: Getty Images

Kelderman: 'Ritzege zit er misschien wel in'

Wilco Kelderman is nu de beste Nederlander in de stand, al zakte hij wel van de twaalfde naar de dertiende plaats. Zijn achterstand op de nieuwe rozetruidrager Richard Carapaz bedraagt 10.34 minuten.

"Op dit moment ben ik niet goed genoeg om mee te doen voor het klassement, maar het is mooi als ik iets voor de jongens kan doen", zei Kelderman over zijn teamgenoten Jai Hindley en Emanuel Buchmann, die respectievelijk op de tweede en zevende plek staan.

Kelderman, die deze Giro al een paar keer meezat in de ontsnapping, verwacht ook nog wel voor eigen kansen te kunnen rijden. "Met de benen zit het bij mij wel goed. Een etappezege zit er misschien wel in."