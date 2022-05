Simon Yates heeft zaterdag de veertiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Brit kwam na een pittige heuvelrit solo over de streep in Turijn en boekte zijn tweede ritzege in deze Ronde van Italië. Richard Carapaz eindigde als derde en nam de roze leiderstrui over van Juan Pedro López. Tom Dumoulin moest al vroeg lossen uit het peloton en stapte vervolgens uit de ronde.

De strijd tussen de klassementsmannen ontbrandde al op 70 kilometer van de streep door een versnelling van BORA-hansgrohe. Wilco Kelderman speelde een cruciale rol door kilometers lang op kop te rijden voor zijn ploeggenoot Jai Hindley. De Australiër eindigde als tweede achter Yates en rukte op naar plek twee in het algemeen klassement.

De roze trui hing sinds de vierde etappe om de schouders van López, maar hij kon zaterdag in de finale niet mee met de klassementsmannen. De Spanjaard verloor de roze trui aan Carapaz en moest de leiding in het jongerenklassement afstaan aan João Almeida.

Dumoulin verliet de Giro volgens zijn ploeg Jumbo-Visma vanwege "fysieke problemen". De Limburger gaf enkele dagen geleden aan last van zijn rug te hebben. Dumoulin stond voor de veertiende etappe op bijna twintig minuten van de roze trui.

Zondag staat een zware bergrit op het programma. De renners krijgen twee beklimmingen van de eerste categorie voor de wielen, voordat de 22,5 kilometer lange slotklim naar Cogne bedwongen moet worden. Maandag heeft het peloton een rustdag.

Wilco Kelderman speelde een belangrijke rol in de veertiende etappe door lang op kop te rijden. Foto: Getty Images

Ploeg Kelderman probeert concurrenten te verrassen

In de kortste etappe in deze Giro roken veel aanvallers hun kans, wat tot een spervuur aan demarrages leidde . Onder meer Mathieu van der Poel toonde zich veelvuldig in de openingsfase, maar ook de Nederlandse alleskunner kwam niet weg. Vlak nadat er alsnog een kopgroep was ontstaan, versnelde BORA op 70 kilometer van de streep met bijna de hele ploeg.

Veel ploegen werden verrast door de actie van BORA, al zaten de meeste klassementsmannen wel mee. Almeida miste in eerste instantie de slag, maar kon toch weer aanhaken. Onder meer Guillaume Martin, Alejandro Valverde en Thymen Arensman verloren wel de aansluiting en maakten daardoor uiteindelijk een duikeling in het klassement.

Op 32 kilometer van de streep zat het werk van Kelderman erop, waarna Carapaz met een stevige demarrage op weg leek naar de ritzege. De olympisch kampioen werd echter bijgehaald door achtereenvolgens Hindley, Nibali en Yates. Laatstgenoemde ging er op het laatste klimmetje vandoor en kwam solo aan in Turijn voor zijn tweede ritzege in deze Giro.

Yates revancheerde zich met zijn etappewinst voor zijn mislukte klassement. De Brit wilde een gooi doen naar de eindzege, maar kon dat vergeten nadat hij in de negende etappe ruim tien minuten had verloren. In de tweede etappe was hij nog de sterkste in de tijdrit in Boedapest.