Tom Dumoulin is zaterdag in de veertiende etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De Limburger moest in de rit van Santena naar Turijn al snel lossen uit het peloton en stapte na ongeveer 50 kilometer in de auto.

Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma kampte Dumoulin de afgelopen dagen al met fysieke problemen. De renner zei eerder deze week last te hebben van zijn rug. Het is nog niet zeker of dat ook de reden van zijn opgave is.

De Giro-winnaar van 2017 hoopte deze editie opnieuw een rol in het klassement te spelen, maar die ambitie ging in de vierde etappe al in rook op toen hij veel tijd verloor in de rit naar de Etna.

Voor de veertiende etappe stond de Limburger 31e in het algemeen klassement, op bijna twintig minuten van rozetruidrager Juan Pedro López.

Dumoulin werd op dag twee van deze Giro derde in de individuele tijdrit in Boedapest. In de zevende etappe hielp hij ploeggenoot Koen Bouwman aan de ritzege en eindigde hij zelf als vierde.

De veertiende etappe is een heuvelrit van Santena naar Turijn over 147 kilometer. De Giro duurt nog tot en met volgende week zondag.