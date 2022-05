De vijftiende etappe van de Giro d'Italia biedt het nodige klimwerk, maar de lange slotklim naar Cogne is waarschijnlijk niet zwaar genoeg om voor grote verschillen in het klassement te zorgen. Daarmee krijgen rittenkapers die ook goed kunnen dalen een uitgelezen kans op een ritzege.

De etappe start in Rivarolo Canavese, een kleine 30 kilometer ten noorden van Turijn. De finishlijn is 177 kilometer verderop getrokken in Cogne, van waaruit de Alpen goed te zien zijn. Het peloton bevindt zich dan in het noordwestelijkste puntje van Italië.

De eerste helft van de etappe zal normaal gesproken weinig problemen opleveren. Na 91 kilometer zullen de meeste sprinters, achter een mogelijke kopgroep, zonder al te veel obstakels om de punten gaan strijden bij de tussensprint.

Daarna verandert het parcours drastisch. Bijna direct na de tussensprint ligt de Pila-Les Fleurs, een 12 kilometer lange klim tegen gemiddeld 7 procent stijging. De afdaling vormt met de vele haarspeldbochten eveneens een uitdaging.

Ook de tweede beklimming van de dag, richting Verrogne, kent een stijging van gemiddeld 7 procent en is met 14,5 kilometer nog langer dan de Pila-Les Fleurs. Na de tweede forse afdaling van de dag doemt de slotklim naar Cogne op. Die is met 22,5 kilometer erg lang, maar niet zo steil als de eerdere twee.

Het profiel van de vijftiende etappe. Het profiel van de vijftiende etappe. Foto: Giro d'Italia

Opnieuw belangrijke slag om de bergtrui

Met de rustdag op maandag en de loodzware derde week in zicht is het goed mogelijk dat de vluchters een vrijgeleide krijgen van de klassementsmannen. De kanshebbers voor de ritzege moeten we daarom zoeken bij aanvallers die goed kunnen klimmen en dalen.

Omdat er weer een hoop punten voor het bergklassement te verdienen zijn, zullen de huidige bergkoning Diego Rosa en zijn naaste belager Koen Bouwman weer van voren willen zitten. De Nederlander jaagt op zijn tweede ritzege, iets wat ook de nummer drie van het bergklassement Lennard Kämna zal doen.

Ook Bauke Mollema en Wout Poels kunnen nog een gooi doen naar de blauwe trui, maar dan moeten ze zondag wel meezitten en de nodige punten sprokkelen. In dat geval doen ze ook meteen mee om de etappezege, wat ze in dat scenario natuurlijk niet zullen laten.

De etappe biedt eveneens kansen voor klassementsmannen die al op grotere achterstand staan. Dan komen onder meer de aanvalslustige Giulio Ciccone, Guillaume Martin en Thymen Arensman in beeld. Als de klassementsmannen toch in de buurt blijven, is het vooral letten op meesterdalers Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde.

Officiële start: 13.15 uur

Verwachte finishtijd: 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Bauke Mollema, Lennard Kämna

⭐⭐ Diego Rosa, Koen Bouwman

⭐ Wout Poels, Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali