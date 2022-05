De veertiende etappe is de kortste, maar absoluut niet de eenvoudigste van deze editie van de Giro d'Italia. De rit van Santena naar Turijn is met 3.000 hoogtemeters en weinig rust tussen de beklimmingen normaliter de perfecte prooi voor de vluchters.

De renners die niet van klimmen of dalen houden, hebben alleen de eerste 35 kilometer om naar uit te kijken. Daarna gaat het parcours de hele dag omhoog of omlaag met als beginpunt een relatief korte klim naar de top van Il Pilonetto (4 kilometer à 7 procent).

Daarna trekt het peloton ten oosten van Turijn naar het circuit, dat in totaal 36,4 kilometer lang is en tweemaal op het menu staat. Hoogtepunt van het parcours is de klim naar de top van de Superga, die dit jaar voor het eerst sinds 2012 niet werd bedwongen in Milaan-Turijn.

De klim van 5,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,6 procent was altijd onderdeel van de oudste wielerklassieker. Dit jaar werd de koers kort voor Milaan-San Remo verreden en werd de klim eruit gehaald. Min of meer ter compensatie wordt de klim dit jaar wel aangedaan in de Giro.

Naast de Superga wordt ook de Colle della Maddalena met 3,6 kilometer à 7,8 procent twee keer bedwongen. Vervolgens wordt er gedaald naar Turijn, waar de finishstreep is getrokken op de plek waar vorig jaar de openingstijdrit finishte: naast de kerk van Gran Madre di Dio.

Het profiel van de veertiende etappe. Het profiel van de veertiende etappe. Foto: Giro d'Italia

Bouwman heeft bergtrui nog in vizier

Door het afstappen van Romain Bardet zijn de ogen bij Team DSM gericht op Thymen Arensman, die de rol van Bardet als kopman over heeft genomen. Het is afwachten hoe hij zich als een van de revelaties in de Giro staande houdt. Hij heeft een kleine anderhalve minuut achterstand op rozetruidrager Juan Pedro López.

Daarnaast zijn verschillende andere Nederlanders die de rit kleur kunnen geven. Onder anderen Bauke Mollema, Wout Poels en Koen Bouwman zijn in staat om mee te gaan in de vlucht van de dag. Bouwman heeft bovendien met slechts veertien punten achterstand op blauwetruidrager Diego Rosa in het bergklassement nog een ander doel in het vizier.

Officiële start: 13.15 uur

Verwachte finishtijd: 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Davide Formolo, Lennard Kämna

⭐⭐ Koen Bouwman, Simon Yates, Bauke Mollema

⭐ Wout Poels, Diego Rosa, Richard Carapaz