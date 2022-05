Pascal Eenkhoorn baalt stevig dat hij vrijdag vlak voor de finish van de dertiende etappe in de Giro d'Italia werd overvleugeld door het peloton. De 25-jarige renner had de hele rit het idee dat hij met zijn medevluchters om de zege zou kunnen strijden.

"Ik heb continu geloofd dat we het gingen redden", zei Eenkhoorn na de finish in Cuneo. "Het is echt jammer dat het in de laatste kilometer stukliep terwijl we zo'n grote voorsprong hadden."

De Nederlander van Jumbo-Visma reed aan het begin van de dertiende rit weg met landgenoot Julius Van den Berg, de Fransman Nicolas Prodhomme en de Italianen Filippo Tagliani en Mirco Maestri. Tagliani moest als snel lossen, waarna de vier koplopers met nog 25 kilometer te gaan nog steeds een voorsprong van een kleine drie minuten hadden.

De sprintersploegen in het peloton leken zich te hebben misrekend, maar in de finale liep de achterstand op de vluchters opeens toch snel terug. In de slotkilometer was het avontuur van de groep van Eenkhoorn daardoor voorbij. De Fransman Arnaud Démare sprintte naar zijn derde ritzege van deze Giro.

"Het scheelde zo weinig, dus natuurlijk ben ik nu teleurgesteld", aldus Eenkhoorn, die nog altijd wacht op zijn eerste zege in de WorldTour. "De finale was lastig, omdat het steeds wat omhoog liep. Ik weet niet of de benen bij de anderen echt leeg waren, maar je kreeg op het einde toch een spelletje: ik had het idee dat ze wat wilden overhouden voor de sprint. Terwijl ik zelf dacht: als we vol doorgaan, dan hebben we wat meer zekerheid. Maar helaas werd de samenwerking wat minder."

Eenkhoorn eindigde uiteindelijk op 42 seconden als 71e, één plek achter goede vriend Van den Berg. "Ik voelde onderweg dat Julius en ik de sterksten waren in de kopgroep. Het was een mooie poging, maar wat kun je eraan doen? Dit hoort ook bij wielrennen."