Arnaud Démare heeft vrijdag zijn derde ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De Fransman was in de dertiende etappe de sterkste in de massasprint, nadat een vluchtersgroep met de Nederlanders Pascal Eenkhoorn en Julius van den Berg net voor de finish werd ingerekend.

De dertigjarige Démare hield de Duitser Phil Bauhaus maar net achter zich. Mark Cavendish kwam als derde over de finish. Sam Oomen was op de zeventiende plek de beste Nederlander in de daguitslag.

De etappe werd gekleurd door een lange vlucht, waartoe de Nederlanders Van den Berg en Eenkhoorn behoorden. Het kwartet werd pas in de slotkilometer gegrepen.

Eerder schreef Démare al de vijfde en de zesde etappe in de Giro op zijn naam. Dankzij zijn derde ritzege verstevigde de renner van Groupama-FDJ zijn leidende positie in het puntenklassement.

In de top van het algemeen klassement viel Romain Bardet weg, omdat hij tijdens de rit wegens ziekte moest afstappen. De kopman van Team DSM stond vierde. Juan Pedro López behield zijn roze trui en heeft twaalf seconden voorsprong op Richard Carapaz (tweede) en João Almeida (derde). Thymen Arensman is op de elfde plek de beste Nederlander in het klassement.

Zaterdag gaat de Giro verder met een 147 kilometer lange heuvelachtige rit van Santena naar Turijn. Onderweg liggen vier beklimmingen van de tweede categorie en een col van de derde categorie.

Uitslag etappe 13 Giro d'Italia 1. Arnaud Démare (Fra)

2. Phil Bauhaus (Dui)

3. Mark Cavendish (GB)

4. Fernando Gaviria (Col)

5. Alberto Dainese (Ita)

6. Simone Consonni (Ita)

7. Dries De Bondt (Bel)

8. Giacomo Nizzolo (Ita)

9. Andrea Vendrame (Ita)

10. Tobias Bayer (Oos)

Kopgroep met Van den Berg en Eenkhoorn net voor finish ingerekend

De dertiende etappe voerde het peloton over 150 kilometer van San Remo naar Cuneo. Onderweg moest alleen een col van de derde categorie worden bedwongen.

Al vroeg in de rit ontstond een kopgroep die bestond uit Van den Berg, Eenkhoorn, de Fransman Nicolas Prodhomme en de Italianen Filippo Tagliani en Mirco Maestri. Het kwintet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van vijf minuten op.

Met nog 100 kilometer voor de boeg lag het tempo te hoog voor Tagliani, die zijn vier medevluchters op het enige klimmetje van de dag moest laten gaan. Even daarvoor had de zieke Bardet het voor gezien gehouden.

De kopgroep hield de voorsprong van vijf minuten lang vast en met nog 40 kilometer te gaan voerde het peloton het tempo flink op. Hierdoor liep het verschil langzaam terug, maar brak het peloton ook in tweeën. Onder anderen Richie Porte raakte hierdoor op achterstand.

De vluchters maakten het bijzonder spannend en met nog 4 kilometer voor de boeg was het verschil dertig seconden. Uiteindelijk werden ze in de laatste kilometer ingerekend, waarna Démare de sterkste was in de massasprint.