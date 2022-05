Favoriet Romain Bardet heeft vrijdag opgegeven in de Giro d'Italia. De nummer vier van het algemeen klassement is ziek en stapte tijdens de dertiende etappe van zijn fiets, zo meldt zijn ploeg Team DSM.

"Na de etappe van gisteren is Romain ziek geworden", aldus Team DSM in een verklaring op Twitter. "Zijn conditie is afgelopen nacht verslechterd. Ondanks alle pogingen is hij niet meer in staat om verder te koersen."

De 31-jarige Bardet ging vrijdag nog wel van start in de dertiende etappe van San Remo naar Cuneo, maar na zo'n 20 kilometer koers stapte hij in de ploegleiderswagen. Volgens de Italiaanse sportzender Rai Sport had de Fransman last van maagproblemen.

De opgave is een flinke domper voor Bardet. De kopman van Team DSM reed bergop met de beste renners mee en bezette bij aanvang van de dertiende etappe de vierde plaats in het algemeen klassement. Hij stond veertien seconden achter op rozetruidrager Juan Pedro López.

Door zijn afmelding moet Bardet bovendien nog langer wachten op de door hem gehoopte eindzege in een grote ronde. De Fransman eindigde al eens tweede (2016) en derde (2017) in de Tour de France. Bovendien won hij drie ritten in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Thymen Arensman is nu de nieuwe kopman van Team DSM. De Nederlander is een van de revelaties in de Giro en heeft een achterstand van 1 minuut van 27 seconden op López. Met een twaalfde plaats in de tussenstand is hij bovendien de best geklasseerde Nederlander in de Giro.

