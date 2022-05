De proseccoflessen in de Giro d'Italia worden in het vervolg ontkurkt op het ceremoniepodium gezet. Dat heeft de organisatie van de Italiaanse rittenkoers besloten na het ongelukje van Biniam Girmay.

De 22-jarige Girmay won dinsdag na een fraai sprintduel met Mathieu van der Poel de tiende etappe van de Giro. Toen hij na afloop op het podium de proseccofles probeerde te ontkurken, schoot de kurk in zijn linkeroog.

Girmay moest vervolgens naar het ziekenhuis. Daar werd een bloeding in zijn voorste oogkamer geconstateerd. Een dag later besloot de leiding van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux de renner niet meer van start te laten gaan.

Het ongelukje van ritwinnaar Girmay stond niet op zichzelf. Eerder deze Giro overkwam Mathieu van der Poel en Koen Bouwman min of meer hetzelfde toen ze op het podium een proseccofles wilden ontkurken. Bij hen had dat geen fysieke schade tot gevolg.

"We hebben wat problemen gehad bij het openen van de flessen, daarom hebben we besloten om ze geopend op het podium te zetten", zegt Stefano Allocchio vrijdag namens de organisatie. "Zo willen we voorkomen dat er nog ongelukjes gebeuren."

Na afloop van de etappe van woensdag was de kurk van de proseccofles gehaald voor ritwinnaar Alberto Dainese. Dat gold donderdag ook voor Stefano Oldani. De Giro duurt nog tot en met volgende zondag.

