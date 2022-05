Wilco Kelderman beleefde donderdag een goede dag in de Giro d'Italia door mee van voren te zitten en een sprong in het klassement te maken. De dagzege zat er echter niet in voor de renner van BORA-hansgrohe en de tijdwinst zal hem niet in de buurt van de prijzen brengen, verwacht de Nederlander.

Volgens Kelderman was de kopgroep tijdens de twaalfde etappe met 27 renners - onder anderen landgenoten Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Oscar Riesebeek, Pascal Eenkhoorn en Gijs Leemreize zaten mee - simpelweg te groot om aanspraak te kunnen maken op de winst.

"We waren met te veel renners voorop. Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty speelden het uitstekend in de kopgroep", zei de 31-jarige Kelderman voor de camera van Eurosport.

"Ik wilde wachten tot de laatste lange klim en alles uit de kast halen. Dat deed ik en het lukte om weg te rijden, maar die drie jongens waren al te ver weg en we kwamen er jammer genoeg niet meer bij."

Met "die drie jongens" doelde Kelderman op de Italianen Stefano Oldani en Lorenzo Rota en Jumbo-Visma-renner Leemreize. De zege ging naar Van der Poels ploeggenoot Oldani.

Wilco Kelderman slaagde er in de finale niet meer in om bij de koplopers te komen. Foto: Getty Images

'Ik ben niet bezig met het klassement'

Kelderman steeg in het klassement tien plaatsen en is nu dertiende, op 2.51 minuten van de Spaanse leider Juan Pedro López. "Maar ik ben niet bezig met dat klassement. Drie minuten is nog veel tijd en bovendien ben ik ben ook gewoon niet goed genoeg om mee te doen met de beste klimmers", zei hij.

"Met Jai Hindley en Emanuel Buchmann hebben we nog twee hele sterke renners in de top tien. Ik ben blij met hoe het vandaag liep. Dat geeft vertrouwen en hopelijk kan ik hier alsnog een etappe winnen. Verder wil ik mijn ploeggenoten bijstaan voor het klassement."

De Giro gaat vrijdag verder met een grotendeels vlakke rit over 150 kilometer tussen San Remo en Cuneo. Onderweg wacht het peloton één beklimming van de derde categorie.