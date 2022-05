In de dertiende etappe van de Giro d'Italia lijken de sprinters weer aan zet. De rit vanuit San Remo telt één beklimming, die ver van de finish in Cuneo ligt. Desondanks heeft onder meer de ploeg van Mathieu van der Poel mogelijkheden om een typische sprintersrit te voorkomen.

De renners bereiken na 54 kilometer al de top van de Colle di Nava, de enige beklimming van de dag. Daarna begeeft het peloton zich tot aan Cuneo op een plateau. De laatste 100 kilometer is zo goed als vlak.

Hoewel het tweede gedeelte ideaal lijkt voor snelle mannen als Arnaud Démare en Fernando Gaviria, is het denkbaar dat ploegen een massasprint kunnen voorkomen. Op de klim van de Colle di Nava (10,1 kilometer aan 6,7 procent) kunnen zij aanzetten om de sprinters te laten lossen.

Eén van de ploegen die daar baat bij heeft, is Alpecin-Fenix. Aangezien kopman Van der Poel beklimmingen doorgaans beter verteert dan andere snelle mannen, is het goed mogelijk dat de Belgische ploeg hier versnelt.

Dat deden ze eerder ook in de vijfde etappe, toen onder anderen Mark Cavendish en de inmiddels afgestapte Caleb Ewan moesten passen op de enige klim van de dag. Démare moest in die rit ook kort lossen, maar won de etappe alsnog nadat hij met behulp van zijn ploegmaten was teruggekomen.

Het profiel van de dertiende etappe. Het profiel van de dertiende etappe. Foto: Giro d'Italia

Ogen bij massasprint gericht op Démare

Het is afwachten of Alpecin-Fenix daadwerkelijk een plan heeft én of andere ploegen willen meewerken. Mocht dat niet het geval zijn, dan is de kans aanwezig dat het alsnog een sprint met een groot peloton wordt. In dat geval is Démare de grote favoriet.

De Fransman won deze Giro al twee ritten en draagt de puntentrui. Nu Ewan heeft opgegeven, is hij bovendien een belangrijke concurrent kwijt. Daarnaast lijkt Cavendish op het gebied van klimmen niet in topvorm, waardoor hij in Cuneo waarschijnlijk niet mee kan doen om de ritzege.

Officiële start: 13.35 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Arnaud Démare

⭐⭐ Mathieu van der Poel, Fernando Gaviria

⭐ Alberto Dainese, Thomas De Gendt, Mauro Schmid