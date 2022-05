Voor het eerst sinds de noodlottige dag in 2011 keerde de Giro d'Italia donderdag terug naar de plaats waar Wouter Weylandt elf jaar geleden overleed. De afdaling van de Passo del Bocco, waar de Belg dodelijk ten val kwam, was voor veel renners een emotioneel moment.

"Ik wist natuurlijk van tevoren dat we daar vandaag zouden komen. Maar toen we aan de afdaling begonnen, dacht ik er in eerste instantie nog helemaal niet aan", zei Mollema, die deel uitmaakte van een grote kopgroep en in Genua als vierde over de streep kwam, tegen Eurosport.

"Maar toen zag ik in de afdaling allemaal fotografen staan en kreeg ik toch een beetje kippenvel. Het drong toen wel echt tot me door dat hij daar was overleden. Dat zorgde voor een raar gevoel."

Mollema deed in 2011 zelf niet mee aan de Giro d'Italia. Als renner van Trek-Segafredo is hij wel een goede bekende van Wouters zus Elke Weylandt, die bij de wielerformatie operationeel manager is.

Op Eurosport werd een brief van Elke Weylandt aan haar overleden broer Wouter voorgelezen. Klik op de tweet om het fragment te bekijken.

Van Emden had plaats van ongeluk liever gemeden

Jos van Emden reed op 9 mei 2011 wel in het peloton toen Weylandt verongelukte en heeft dus nare herinneringen aan die dag. De renner van Jumbo-Visma had liever gezien dat de Passo del Bocco niet in het parcours was opgenomen.

"Ik had als organisator een andere keuze gemaakt, want er zijn nog steeds renners in het peloton die er destijds bij waren", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik had gewacht tot onze generatie weg was. Aan de andere kant is het wel een kans om hem te herinneren."

Giro-directeur Mauro Vegni legde donderdag een bloemenkrans bij het monument ter nagedachtenis aan Weylandt. Op het moment dat de renners de technische afdaling afwerkten, was er nog een kleine 90 kilometer te koersen tot aan de finish in Genua.

Mark Cavendish vond het een gemiste kans dat het peloton niet de tijd werd gegund om even halt te houden. "Het beste zou zijn dat we een minuut krijgen om er even bij stil te staan", zei de Britse sprinter voor de start. "Mijn gedachten zijn sowieso bij hem en zijn familie."