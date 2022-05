Jumbo-Visma-renner Gijs Leemreize kijkt met een goed gevoel terug op zijn derde plek in de twaalfde etappe van de Giro d'Italia. De 22-jarige renner moest de winst aan medevluchter Stefano Oldani laten, maar verbaast zichzelf tot nu toe en wil ook volgende week weer de aanval kiezen.

Leemreize ontsnapte met nog iets meer dan 50 kilometer te gaan uit de kopgroep en reed samen de Italianen Lorenzo Rota en Oldani naar de finish in Genua. De jonge Nederlander wist al dat het lastig zou worden om de winst in de wacht te slepen.

"Die twee zijn sneller dan ik. Bijna elke renner sprint sneller dan ik, haha. En er zat nog een groep ongeveer veertig seconden achter ons, dus ik kon niet echt pokeren", zei Leemreize naderhand tegen Eurosport.

In de laatste kilometer probeerde Leemreize twee keer weg te springen, maar hij werd teruggepakt. "Ik heb het geprobeerd, maar uiteindelijk was derde het hoogst haalbare. Als ik weg zou springen en ze allebei zouden twijfelen, dan ben je weg. Maar die kans was gewoon heel klein. Dat wist ik ook wel."

Gijs Leemreize in het wiel van Lorenzo Rota en latere winnaar Stefano Oldani. Gijs Leemreize in het wiel van Lorenzo Rota en latere winnaar Stefano Oldani. Foto: Getty Images

'Benen worden beter en beter'

Uiteindelijk werd Leemreize derde, op enige afstand van zijn twee medevluchters. Het betekent dat hij tijdens zijn eerste grote ronde direct een podiumplaats te pakken heeft.

"Het gaat echt lekker tot nu toe. Vandaag had ik geluk: ik sprong één keer mee en we waren weg, maar ik voelde me ook goed. De benen worden beter en beter", aldus de Jumbo-Visma-renner.

De langste koers die Leemreize tot nu toe reed, duurde tien dagen. Hij verbaast zichzelf deze Giro. "Dit geeft me ook vertrouwen voor de toekomst. Mijn stijl past goed in zo'n etappekoers. Ik ga het volgende week nog een keer proberen, hopelijk komen er nog kansen. Ik wil deze lijn doorzetten."

Het peloton vervolgt de Giro vrijdag met een grotendeels vlakke rit over 150 kilometer tussen San Remo en Cuneo. Onderweg wacht één beklimming van de derde categorie.