Stefano Oldani heeft donderdag in de twaalfde etappe van de Giro d'Italia zijn eerste profzege geboekt. De Italiaanse ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix versloeg zijn medevluchters Lorenzo Rota en Gijs Leemreize in Genua.

Leemreize probeerde op 900 meter van de finish zijn Italiaanse rivalen te verrassen met een aanval, maar Rota en Oldani kwamen weer in het wiel van de 22-jarige Nederlander. Vervolgens was Oldani de sterkste in de sprint.

Het is de tweede ritzege van Alpecin-Fenix deze Giro. Van der Poel, die donderdag ook in de kopgroep zat, won twee weken geleden de eerste etappe.

Bauke Mollema eindigde op 57 seconden van Oldani als vierde. Wilco Kelderman werd zesde in dezelfde tijd en Pascal Eenkhoorn kwam als tiende over de streep. Zij maakten deel uit van een kopgroep die in eerste instantie uit 27 renners bestond, met daarin liefst zes Nederlanders.

Uitslag etappe 12 Giro d'Italia 1. Stefano Oldani (Ita)

2. Lorenzo Rota (Ita) z.t.

3. Gijs Leemreize (Ned +0.02 min

4. Bauke Mollema (Ned) +0.57 min

5. Santiago Buitrago (Col) z.t.

6. Wilco Kelderman (Ned) +z.t.

7. Lucas Hamilton (Aus) z.t.

8. Andrea Vendrame (Ita) +1.44 min

9. Rein Taaramäe (Est) +1.49 min

10. Pascal Eenkhoorn (Ned) +2.55 min

20. Mathieu van der Poel +7.45 min

Rit was eerbetoon aan Wouter Weylandt

De twaalfde etappe stond in het teken van een eerbetoon aan Wouter Weylandt, de Belgische renner die op 9 mei 2011 tijdens de Ronde van Italië zwaar ten val kwam in de afdaling van de Passo del Bocco en vervolgens overleed.

De Giro reed donderdag voor het eerst sinds dat noodlottige ongeval over de Passo del Bocco. Giro-baas Mauro Vegni legde bloemen bij het monument voor Weylandt.

De Spanjaard Juan Pedro López behield de roze leiderstrui. De Giro gaat vrijdag verder met een 150 kilometer lange etappe van San Remo naar Cuneo, die op papier weer geschikt is voor de aanvallers.

Het monument voor Wouter Weylandt op de Passo del Bocco. Het monument voor Wouter Weylandt op de Passo del Bocco. Foto: Getty Images

Van der Poel zeer actief in etappe voor aanvallers

Het heuvelachtige parcours van de langste etappe van deze Giro (204 kilometer) was zeer geschikt voor de aanvallers en daardoor wilden heel veel renners donderdag in de goede vlucht komen. Dat zorgde ervoor dat het peloton in het eerste uur liefst 55,3 kilometer aflegde en dat lang geen enkele kopgroep de ruimte kreeg.

Na zo'n 60 kilometer reed een groep van 27 renners toch weg. Van der Poel, die vanuit de start zeer actief was, zag dat hij twee ploegmaats (Oldani en Oscar Riesebeek) en vijf landgenoten (Riesebeek, Mollema, Kelderman, Eenkhoorn en Leemreize) mee had.

Het was al snel duidelijk dat de winnaar uit de kopgroep zou komen. In de afdaling van La Colletta, op iets minder dan 50 kilometer van de streep, viel Rota aan en alleen Leemreize en Oldani sloten aan. Het trio sloeg een gaatje van 50 seconden op de achtervolgers.

Op de slotklim van de dag, de Valico di Trensaco van derde categorie, moest Van der Poel lossen en reden Kelderman en Mollema weg met Lucas Hamilton en Santiago Buitrago. Dat kwartet leek op weg om aan te sluiten bij het onervaren trio vooraan, maar de koplopers bleven goed samenwerken en mochten in Genua sprinten om de zege.

Leemreize wist dat hij langzaamste renner van de drie was in de sprint en dus probeerde de jonge Nederlander van Jumbo-Visma het met een verrassingsaanval op 900 meter van de streep. Die versnelling leverde niet het gewenste effect op, waarna Oldani in de sprint net wat sneller was dan Rota.