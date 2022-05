Caleb Ewan stapt donderdag niet meer op voor de twaalfde etappe in de Giro d'Italia. De sprinter van Lotto Soudal, die geen beste indruk maakte, gaat zich langzaam voorbereiden op de Tour de France.

"Zoals gepland gaat Ewan de Giro in deze tweede week verlaten", schrijft Lotto Soudal op Twitter. "Dat is in onderling overleg besloten vanwege de vele bergritten die nog op het programma staan. Na een korte periode van rust zal hij zich richten op zijn volgende grote doel: de Tour de France."

De 27-jarige Ewan kan niet terugkijken op een voor hem succesvolle editie van de Giro. De Australiër slaagde er niet in om een van de vlakkere etappes te winnen, al was hij er in de zesde rit dichtbij. Hij werd in Scalea op de streep nipt geklopt door de Fransman Arnaud Démare.

Afgelopen dinsdag ploeterde Ewan nog in de tiende etappe, een heuvelrit van Pescara naar Jesi. Hij haalde ternauwernood de tijdslimiet. De sprinter typeerde de koers na afloop in een bericht op Instagram als 'The Giro from hell'.

In de zesde etappe greep Caleb Ewan nipt naast de ritzege. In de zesde etappe greep Caleb Ewan nipt naast de ritzege. Foto: AFP

Ewan won eerder vijf etappes in Giro

Ewan, die naar eigen zeggen nog last had van zijn valpartij in de eerste etappe, hoopte woensdag nog vergeefs op een ommekeer in de vlakke rit van 203 kilometer naar Reggio Emilia. Hij deed in de sprint niet mee om de zege en finishte als vijfde.

Het was de vijfde keer dat Ewan meedeed aan de Giro d'Italia. In 2017 (één overwinning), 2019 (twee zeges) en vorig jaar (twee zeges) wist de Australiër wel een etappe in de eerste grote ronde van het jaar te winnen.

De Ronde van Italië is op 6 mei in Boedapest begonnen en duurt nog tot en met 29 mei, als er een individuele tijdrit in Verona op het programma staat. De Spanjaard Juan Pedro López is momenteel de leider in het algemeen klassement.