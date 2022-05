Na de sprintetappe van woensdag zijn donderdag de avonturiers weer aan zet in een etappe vol beklimmingen. Het zal een emotionele dag worden, omdat het peloton voor het eerst sinds het noodlottige ongeval van Wouter Weylandt over de Passo del Bocco rijdt.

De gedachten in het wielerpeloton zullen hoogstwaarschijnlijk afdwalen naar 9 mei 2011. Op die dag bleef Weylandt in de afdaling van de bergpas met zijn pedaal steken achter een muurtje, waarna hij zwaar ten val kwam. Reanimatiepogingen van de toegesnelde hulpdiensten mochten niet baten.

Het startnummer 108 van Weylandt wordt sinds zijn dood niet meer gebruikt in de Giro. Het is nog niet bekend of er donderdag een speciaal eerbetoon zal volgen vanuit de organisatie of het peloton.

De organisatie rept in een voorbeschouwing op de officiële site niet over Weylandt. De Giro spreekt alleen van een "ongecompliceerde beklimming" en een "lange en technische afdaling die leidt naar Carasco en de Val Fontanabuona".

Voor de familie van Weylandt had het niet gehoeven dat het peloton over de Passo del Bocco zou rijden. "Het is raar om te beseffen dat de Giro daar opnieuw zal passeren", zegt zus Elke Weylandt tegen Sporza.

"Ik kan alleen maar denken aan de renners die mijn broer goed hebben gekend en nu in de Giro rijden. Voor hen zal het een speciaal moment zijn om langs dat punt te rijden. Mijn eerste reactie was: moet dat nu echt? Dat is een moeilijke afdaling. Mijn broer is dan wel niet op een moeilijk stuk gevallen, maar moet dat dan echt?"

Alle ogen gericht op Van der Poel

De Passo del Bocco is een van de drie beklimmingen in de 204 kilometer lange rit van Parma naar Genua. De etappe biedt volop kansen voor vluchters en dus zijn alle ogen weer gericht op Mathieu van der Poel.

De Nederlander rijdt deze Giro vaak van voren en zal na een relatieve rustdag op woensdag ongetwijfeld weer de aanval kiezen. Hij geldt - zeker sinds het uitvallen van Biniam Girmay - als grote favoriet.

Ook renners als Magnus Cort en Lennard Kämna maken een goede kans in de ontsnapping. Een Nederlandse outsider is ook Koen Bouwman, die een sterke ronde rijdt en met een etappewinst op zak sowieso kan spreken van een geslaagde Giro.

Een nadeel voor de vluchters is dat de laatste 30 kilometer nogal vlak is. De laatste 2 kilometer door het centrum van Genua loopt de weg vals plat omhoog.

Officiële start: 11.50 uur

Verwachte finishtijd: 17.11 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Mathieu van der Poel,

⭐⭐ Magnus Cort, Lennard Kämna

⭐ Lawson Craddock, Joe Dombrowski, Koen Bouwman